Für den EHC beginnt die heiße Phase

Freitag geht es für Königsbrunn nach Pfaffenhofen, am Sonntag ist Dorfen zu Gast.

Von Horst Plate

Nach der Vorrunde in der höchsten bayerischen Spielklasse startet der EHC Königsbrunn nun in die Qualifikationsrunde. Am Freitag kommt es auswärts ab 20 Uhr zum Aufeinandertreffen mit den „Eishogs“ des EC Pfaffenhofen. Sonntag empfangen die Brunnenstädter dann in der heimischen Eisarena ab 18 Uhr die „Eispiraten“ des ESC Dorfen.

Ende Dezember war der EHC schon zu Gast bei den Eishogs. In einer auf Augenhöhe geführten Partie hatte Königsbrunn das bessere Ende für sich und siegte vom Ergebnis her deutlich mit 5:2. Danach überzeugte Pfaffenhofen beim Auswärtsspiel in Schweinfurt und siegte mit 7:3. Am Freitag will sich Pfaffenhofen für die Heimniederlage revanchieren, nach dem Sieg gegen Schweinfurt kann die Mannschaft mit breiter Brust antreten.

Im Heimspiel am Sonntag geht des dann gegen Dorfen. Am dritten Januar beendeten die Eispiraten die Siegesserie der Königsbrunner und gewannen auswärts mit 7:5. Sonntag kommt es zur Wiederauflage der Partie. Nach dem Sieg gegen Königsbrunn setzte es aber für Dorfen eine empfindliche 3:10-Niederlage gegen Geretsried. Allerdings traten die Eispiraten ohne ihren Top-Scorer Luká Miculka an, dieser wurde für die Qualifikationsrunde geschont.

Gegen beide Mannschaften muss Königsbrunn von Anfang an konzentriert spielen und alles geben. Die Vorrunde hat gezeigt dass es keine leichten Gegner gibt. EHC-Coach Waldemar Dietrich hat unter der Woche hart trainieren lassen, zum Auftakt kann er auf fast seinen kompletten Kader zurückgreifen. Wann Elias Maier wieder mitspielen kann ist aber noch unklar. Am Freitag soll gleich ein Sieg eingefahren werden, beim angestrebten ersten oder zweiten Rang nach zwölf Spielen kann sich der EHC keine Niederlage leisten.

Königsbrunns dritter Vorsitzender Tim Bertele sagt vor den Spielen: „Ab sofort ist jedes Spiel ein Endspiel. Die neue Runde ist deshalb so interessant, aber auch gefährlich, weil man um den Aufstieg spielen kann, aber genauso gut absteigen kann. Deshalb müssen wir von den ersten Spielen an sofort punkten, damit wir erst gar nicht in die Situation kommen, mit dem Abstieg etwas zu tun zu haben.“

Der Modus

