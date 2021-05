Auftrag Ausbildung

Bei Schwabmünchens U23 gibt es eine Änderung im Trainerteam. Wohin der Weg führen soll

Auch in der kommenden Saison treten die U23-Fußballer des TSV Schwabmünchen in der Kreisliga an (siehe Artikel oben auf der Seite). Dabei wird das Team immer mehr seinem Namen gerecht, denn bis auf das Trainerduo ist kaum ein Akteur über 23. Und bei diesem Duo gab es eine Änderung. Sebastian Holzer steht als Spieler und Trainer aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Für ihn kommt der Alexander Höfer vom VfL Kaufering.

Der 27-Jährige übernimmt mehr oder weniger eins zu eins die Rolle von Sebastian Holzer. Zum einen bildet er mit Christian Wanner das Trainerteam, zudem soll er auf dem Feld die Offensive der jungen Mannschaft unterstützen. Alexander Höfer passt auch ins Leitbild der Schwabmünchner, auf Akteure aus der Region zu setzten, denn der B-Schein-Inhaber kommt aus Obermeitingen. Für ihn ist der TSV die erste Trainerstation im Herrenbereich. Bislang war er im Nachwuchs unterwegs, zuletzt als Co bei der U17 des FC Memmingen. Der Kontakt zu Höfer kam über Christian Wanner zustande, der ihn von einigen Jahren beim FC Scheuring trainierte.

Auch im Kader der U23 hat sich einiges getan. „Wir konnten die Truppe zusammenhalten und weitere Jungs aus der A-Jugend einbinden“, so Wanner. Sechs Mann kommen aus dem Landesligateam in die Kreisligamannschaft. Der Auftrag des neuen Trainerduos ist klar: Die jungen Talente bei ihren ersten Schritten im Seniorenbereich begleiten und auf die Bayernliga vorbereiten.

„Der Schritt vom Nachwuchs in den Seniorenbereich ist groß, das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gemerkt. Viele haben Talent, aber aus der Jugend in die Bayernliga ist es ein gewaltiger Sprung“, sagt Werner Muth, Schwabmünchens Teammanager. Aber er ist überzeugt, dass ein paar der Jungs, die nun in der Kreisliga kicken, den Sprung in die Bayernliga schaffen werden. Das sieht auch Christian Wanner so: „Die A-Junioren sind super aufgestellt, das sind alles tolle Fußballer. Die brauchen nur Zeit für die Umstellung.“ Daher freut sich das Trainerduo auf die anstehende Spielzeit. „Wir haben tolle Fußballer, die wir weiterbringen können“, so Höfer. Anfang Juni soll das Training beginnen – sofern die Vorgaben dies zulassen. „Es ist alles geplant, es fehlt nur die Erlaubnis“, so Wanner.