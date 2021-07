Alles andere als der Lieblingsgegner

Schwabmünchen muss zum Saisonauftakt in Hankofen ran. Dort gilt es, die Bilanz aufzubessern

Neun Niederlagen, dreimal Remis und vier Siege – das ist die Schwabmünchner Bilanz gegen die SpVgg Hankofen. Ein Gegner, den man sich nicht unbedingt zum Saisonauftakt wünscht. Da ist sogar Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo mit Vorgabe für das Spiel ungewohnt zurückhaltend. „Wir wollen auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen“, so der Coach. Also reicht ihm ein Punkt. Das gelang bisher zweimal bei den Niederbayern. Einen Sieg gab es in der Gegend zwischen Straubing und Dingolfing für die Schwabmünchner noch nie.

„Wir wissen, was da auf uns zukommt“, so Maiolo. Und ist nichts Neues. Hankofen gilt als kampfstark, dazu kommt ein Publikum, das „besonders“ ist. „Die Fans sind sehr emotional“, umschreibt er die Zuschauer.

Was Maiolo auch weiß ist, dass seine Mannschaft was gutzumachen hat: „Das Team macht sich selbst Vorwürfe wegen der in Pullach gezeigten Leistung.“ Daher ist er sich sicher, dass die Jungs nun zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Dass in Hankofen ein Erfolg möglich ist, haben die Schwabmünchner im Vorjahr beinahe bewiesen. Eine durchaus fragliche Gelb-Rote Karte für Tim Uhde und ein glücklicher Treffer sorgten da für den Sieg der SpVgg Hankofen.

In Hankofen wird es bei den Schwabmünchner gerade auf die erfahrenen Spieler wie Maik Uhde, Thomas Rudolph oder Dusan Jevtic ankommen. „Die müssen die jungen Spieler mitnehmen“, fordert Paolo Maiolo. Eine Rolle, die jeder gestandenen Spieler ausfüllen muss. So auch Michael Geldhauser. Bei dem Angreifer sind die Tore für Maiolo nicht an erster Stelle. „Michael soll die Jungs da vorne drin tragen. Wenn dabei ein paar Tore rausspringen, ist es natürlich auch gut,“ umschreibt Paolo Maiolo die Rolle des Neuzugangs. Und der weiß durchaus, wo das Tor steht. Das ist auch einer der Gründe, die Maiolo trotzdem ein wenig zuversichtlich stimmen.

Dazu kommt noch der Umstand, dass sich die Mannschaft schnell gefunden hat. „Die Stimmung ist gut“, so der Schwabmünchner Trainer. Ein wichtiger Faktor, denn es stehen harte Wochen an. Bis Oktober gibt es nämlich nur englische Wochen. „Da brauche ich jeden Mann, da ich viel rotieren muss“, erklärt Paolo Maiolo. Da ist es auch wichtig, dass bis auf Lucas Kusterer derzeit alle Mann an Bord sind. „Lucas fehlt uns mit seiner Härte und Routine“, stellt Schwabmünchens Trainer fest. Daher hofft er immer noch auf Verstärkung. „Ein erfahrener Innenverteidiger wäre schon was“, wünscht er sich. Bis Ende August besteht dazu noch die Möglichkeit.