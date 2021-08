Schwabmünchen legt gegen die Löwen nach

Dem TSV Schwabmünchen gelingt in der Bayernliga beim 1:0 gegen 1860 München II ein überraschender Erfolg.

Wenn es mal läuft, dann richtig: Zehn Niederlagen in Folge musste der TSV Schwabmünchen in der Bayernliga hinnehmen, ehe man am Mittwoch mit 3:0 gegen Pullach gewann. Nur vier Tage später legten die Schwabmünchner nach und siegten überraschend beim favorisierten TSV 1860 München II.

Ein Wiedersehen gab es für die Schwabmünchner mit Valentin Sponer. Der Abwehrspieler war in der vergangenen Saison noch beim Maiolo-Team aktiv und ist nach seinem Wechsel zu den Löwen Kapitän des Reserve-Teams. Die Partie fand in Gilching statt, wo die Reserve des Drittligisten die ersten Saisonspiele austrägt, bevor man im September wieder auf das Trainingsgelände des TSV 1860 München zurückkehren will.

Nach dem 3:0-Erfolg wollten die Schützlinge von Paolo Maiolo unbedingt nachlegen. Und das gelang auch. In der Anfangsphase machten die „kleinen Löwen“ zwar viel Druck vor allem über außen – doch die Führung erzielte der Außenseiter aus Schwabmünchen: Tim Heckmeier brachte sein Team in der zehnten Minute mit 1:0 in Front. Maik Uhde passte nach links auf seinen Mannschaftskollegen, der mit einem Schlenzer den Münchner Keeper György Neziri überwand und am Ende auch etwas Glück hatte, als der Ball vom Innenpfosten ins Tor ging. Nun entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bei einem Volleyschuss aus 16 Metern war Schwabmünchens Keeper Stefan Brunner gefordert, aber unterm Strich standen die Gäste in der Abwehr gut und ließen kaum etwas anbrennen. „Das hat die Mannschaft richtig stark gemacht“, freute sich Schwabmünchens Team-Manager Werner Muth zur Pause.

Auch in der zweiten Hälfte standen die Schwabmünchner hinten gut, sodass die Gastgeber nur noch selten gefährlich vor das Schwabmünchner Tor kamen. Einmal aber wurde es noch richtig eng, doch mit einem tollen Reflex nach einem Schuss aus kurzer Distanz sicherte Stefan Brunner seinem Team den Sieg.„Vor allem in der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft eine brilliante Leistung gezeigt – das war erste Klasse“, freute sich Coach Paolo Maiolo nach dem Abpfiff.

Bereits am kommenden Mittwoch wartet die nächste Herausforderung auf den TSV Schwabmünchen: In der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals erwarten die Schwabmünchner um 18 Uhr den Nachbarn und Liga-Konkurrenten aus Landsberg. (SZ)

TSV Schwabmünchen: Brunner, Aracic, Berger, M. Uhde, Aschner (ab 64. Karvar), El Fayyad (ab 81. Rados), Heckmeier, Kümmerle, Rudolph, T. Uhde, Kavuk (ab 58. Markovic-Mandic)

1860 München II: Szekely, Gresler, Milican, Rother, Sponer, Bell, Freitag, Spennesberger, Wicht, Linsbichler, Neziri

Tore: 0:1 (10.) Heckmeier,