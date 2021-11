Bobingen will auch nach Topspiel jubeln

Gegen Spitzenreiter Kaufering gab es schon beim Hinspiel einen Erfolg

Laurin Sommer ist nicht als Lautsprecher bekannt. Dabei ist der Hühne mit über 1,90 Meter Körpergröße durchaus eine imposante Erscheinung im Bobinger Tor. Nach einem persönlich schwierigen Saisonstart kämpfte sich Sommer in die Startelf und genießt seither das Vertrauen von Trainer und Team. „Mir haben die letzten Spiele sehr viel bedeutet, da ich nach einer langen Zeit ohne Punktspiele endlich wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen durfte“, erklärt Sommer. „Die Siege, die wir dabei eingefahren haben, motivieren mich so auch, Woche für Woche meine Leistungen abzurufen.“

Dabei hätte es gerade in der Defensive bei den Bobingern bisher besser laufen können. Mit 28 Gegentreffern haben Sommer und seine Kollegen die meisten Treffer der ersten fünf Teams kassiert. „Das ärgert mich, da in letzter Zeit auch unnötige Gegentore dabei waren.“ Die offensive Spielweise der Bobinger bringt ein hohes Risiko mit sich. Sommer sah sich häufig gleich mehreren Angreifern gegenüber und war dabei oft machtlos. „Trotzdem wird der Torwart ja auch immer an den Gegentoren gemessen“, kennt er die Mechanismen des Fußballs gut.

Das Tor sauber zu halten, wird für Sommer und seine Kollegen dabei vor der Winterpause nicht leichter. Denn nun kommt auch noch der beste Angriff der Liga in den Siegmund Sportpark (Samstag, 14 Uhr). Tabellenführer VfL Kaufering hat in 16 Spielen immerhin 49 Tore erzielt – im Schnitt mehr als drei Treffer pro Spiel. Auf Sommer wartet also eine schwere Aufgabe, von der sich der 21-Jährige aber nicht beeindrucken lässt: „Wir gehen optimistisch in das Spiel, da wir hier die Möglichkeit haben, eine gute Hinrunde mit einem Sieg abzurunden. Wir sind alle zu 100 Prozent fokussiert und wollen das Spiel unbedingt gewinnen.“

Die Zeichen stehen für den TSV dabei aber besser als erwartet. Hoffnung gibt die gute Leistung aus dem Hinspiel. Damals gewannen die Hochsträßer in einer rasanten Partie mit 2:4 und fügten dem VfL die erste Saisonniederlage zu.

Zudem ist der Bobinger Angriff mit 42 Treffern fast auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter (49 Tore) aus Oberbayern. „Das ist natürlich noch mal ein absolutes Highlight“, erklärt Trainer Michael Deschler. „Wir wollen wieder guten Fußball zeigen und so unsere bisher gute Runde bestätigen.“

Personell ist die Situation in Bobingen angespannt. Florian Gebert plagt sich mit einer Erkältung. Simon Schlotterer (Muskelfaserrisse) fällt definitiv aus. Fraglich ist auch noch, ob Paul Simler (genähte Wunde am Fuß) wieder im Kader stehen kann.