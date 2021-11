Hält die Siegesserie auch in Mindelheim an?

Türkgücü Königsbrunn ist wieder im Rennen um Platz zwei dabei und beim Aufsteiger Favorit

Nach der Heimniederlage gegen den souveränen Tabellenführer VfL Kaufering hat der SV Türkgücü Königsbrunn in den folgenden fünf Spielen der Bezirksliga Schwaben Süd viermal gewonnen und nur beim TSV Haunstetten mit einem Unentschieden zwei Punkte liegen lassen. Damit sind die beiden Spielertrainer René Hauck und Burak Tok ihrem erklärten Ziel, um den zweiten Platz und damit auch um den Aufstieg mitzuspielen, wieder sehr nahe gekommen. Die Mitkonkurrenten FC Oberstdorf und SpVgg Kaufbeuren wurden durch Siege aus eigener Kraft überholt und der TSV Bobingen durch dessen Niederlage beim TV Erkheim eingeholt. Die beiden Nachbarvereine liegen nun mit je 25 Punkten auf den Plätzen drei und vier. Nur einen Punkt vor ihnen rangiert der TV Erkheim als momentaner Inhaber des begehrten Relegationsplatzes. Der Spitzenreiter VfL Kaufering scheint mit zehn Punkten Vorsprung schon uneinholbar enteilt zu sein. Türkgücü will sich auf jeden Fall bis zur Winterpause die Chance auf den zweiten Platz erhalten. Dann werden im Frühjahr die Karten wieder neu gemischt. Nach den Erfolgen über Teams aus der Spitzengruppe geht es nun darum, den Neuling TSV Mindelheim, der nur auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13 steht, nicht zu unterschätzen. Sowohl vom Hinspiel, welches Türkgücü mit 4:0 gewonnen hat, als auch von den letzten Ergebnissen der Mindelheimer, spricht alles für einen Auswärtssieg. Mindelheim hat das Kellerduell daheim gegen Bad Grönenbach glatt mit 0:4 verloren und vor dem spielfreien Wochenende beim Nachholspiel gegen den FC Thalhofen ein 0:0 erreicht. Ihren letzten Sieg feierten die Unterallgäuer am 17. September allerdings gegen das Spitzenteam des TV Erkheim. Auch wenn die folgenden drei Spiele wieder glatt verloren wurden, lässt dieses Ergebnis aufhorchen. René Hauck und Burak Tok werden ihre Mitspieler daran erinnern, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Es wird wieder eine ähnlich starke Mannschaftsleistung wie beim 2:0 in Kaufbeuren notwendig sein, wenn drei Punkte nach Königsbrunn mitgenommen werden sollen. An der Aufstellung wird sich nicht sehr viel ändern. Die langzeitverletzten Egor Keller, Fatih Cosar und Murat Civek stehen ebenso wenig zur Verfügung wie Serkan Demharter und Daniel Dos Santos. Auch der Einsatz von Burak Tok und Tugay Demir ist noch sehr unsicher. Doch all diese Spieler waren auch in Kaufbeuren nicht dabei. In dieser Erfolgself muss allerdings der Ersatzkapitän Oguzhan Karaduman ersetzt werden, weil er berufsbedingt als Polizist unabkömmlich ist. Doch sonst besteht kein Anlass zu großen Veränderungen.

Das Spiel findet am Samstag um 14 Uhr im Julius-Strohmayer-Stadion, Am Mühlweg 9 in Mindelheim statt. Schiedsrichter ist Tim Bruckner.