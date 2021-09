Mit guter Stimmung zum nächsten Sieg

TSV Bobingen will Anschluss halten und reist mit Rückenwind nach Thalhofen

Nach drei Niederlagen in Serie hat es beim TSV Bobingen am vergangenen Wochenende endlich wieder gewonnen.

Auffallend war die gute Stimmung in der Mannschaft und bei allen Verantwortlichen. Das bestätigt auch Offensivspieler Maximilian Krist. Krist kam wie sein Teamkollege Paul Simler vor der Saison vom FSV Inningen und steht seither fast immer in der Startelf. Am Samstag leitete er mit dem wichtigen Führungstreffer den Sieg ein. „Das Team hat mich super aufgenommen und ich habe mich gleich gut zurechtgefunden“, erklärt der 22-Jährige, der neben zweier Saisontreffer auch schon drei Torvorlagen in dieser Saison beisteuerte.

Seinen persönlichen Erfolg hält er dabei aber nicht für entscheidend: „Natürlich will ich weiterhin mit Toren und Assists helfen. Das wichtigste ist aber, dass wir alle gemeinsam unsere Spiele gewinnen.“ Am vergangenen Spieltag hat beides geklappt. Krist traf, Bobingen gewann.

So soll es weitergehen, wenn es nach Krist geht: „Ich hoffe wir können den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Jetzt liegt der Fokus aber erst mal komplett auf Thalhofen.“ (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Ostallgäuer haben wie der TSV bereits vier Niederlagen kassiert, gewannen allerdings nur drei der neun Spiele und stehen so mit elf Punkten auf Rang zehn der Tabelle.

Zuletzt zeigte der Trend allerdings etwas nach oben. Maximilian Krist formuliert ein klares Ziel: „Wir nehmen sehr viel Positives aus dem letzten Spiel mit. Die Jungs sind heiß und wir wollen auch am Samstag dreifach punkten.“ Thalhofen war bislang für die Hochsträßer immer ein gutes Pflaster.

Von vier Duellen seit dem Aufstieg der Thalhofener gewann der TSV Bobingen alle - das Ganze mir einer Torbilanz von 9:2. In den beiden Heimauftritten gegen die Allgäuer blieben die Singoldstäder bislang sogar ohne Gegentor.

Personell wird es beim TSV Bobingen wieder Veränderungen geben. Cemal Mutlu und Fabian Stadlmair (beide Urlaub) stehen nicht im Kader, Maximilian Müller (Knieverletzung) wird wohl längere Zeit ausfallen. (detc)