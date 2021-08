Serie soll nach der Pause halten

Bobingen reist am Mittwoch nach Heimertingen

Der Saisonstart ist gelungen. Das durfte den an diesem Wochenende spielfreien TSV Bobingen nach fünf Pflichtspielen ohne Niederlage und drei Siegen zum Auftakt in der Bezirksliga freuen. Die Serie soll halten, auch wenn sich die personelle Situation nicht verbessert hat. Zuletzt verletzten sich Halim Bal und Paul Simmler (beide Sprunggelenk) und Emre Mutlu. Letzteren traf es dabei besonders schwer. Er wird mit einem Kreuzbandriss ein halbes Jahr pausieren.

Die Herausforderung ist so also gleich eine dreifache. Denn zudem, müssen die Bobinger mitten unter der Woche eine Stunde Fahrt im Berufsverkehr auf sich nehmen. Und zum dritten hat sich der FC Heimertingen in den vergangenen zwei Spielzeiten unter Spielertrainer Christoph Ammann voll in der Bezirksliga etabliert.

Zwar holperte es zum Saisonstart ein wenig und Heimertingen hat in vier Spielen erst zwei Punkte sammeln können. Zuletzt erkämpfte sich der FC beim benachbarten TV Erkheim ein Remis. „Wir gehen mit vollem Siegeswillen und Engagement in die Partie und wollen die Herausforderung meistern und dabei natürlich den nächsten Sieg einfahren“, erklärt Bobingens Defensiv-Allrounder Hüseyin Tomakin.