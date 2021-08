Siegeswille des TSV Bobingen wird belohnt

Der TSV Bobingen gab erst eine 2:0-Führung aus der Hand, setzte sich am Ende aber klar in Haunstetten durch.

Mit einem 5:2-Sieg in Haunstetten ist der TSV Bobingen in die Bezirksliga-Saison gestartet.

Der TSV spielte, wie Adrian Schlotterer und Marco Di Santo vor dem Spiel gefordert hatten. Von der ersten Minute an war Bobingen das aktivere Team. Einen ersten Abschluss von Berkay Akgün parierte Haunstettens Torhüter Fabian Seewald noch stark (3. Minute). Nach einem Bobinger Ballgewinn marschierte der starke Nicolas Prestel durch die Haunstetter Defensive und spielte Akgün halb-rechts im Strafraum frei. Dieser traf mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck zum 0:1 (13.). Keine zehn Minuten später krönte Prestel seine gute Leistung in der ersten Halbzeit. Er versenkte einen Freistoß aus 25 Metern sehenswert im rechten Winkel (22.). „Wir haben eine super Mannschaftsleistung gezeigt“, erklärte Prestel nach der Partie, und fügte an: „Es ist einfach geil, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen.“

Nach den beiden Gegentreffern waren die Gastgeber energischer, verloren die Kugel jedoch ein ums andere Mal an die starke Bobinger Defensivreihe. Die Gäste erarbeiteten sich so einige Kontergelegenheiten, ließen aber viele Halbchancen liegen.

Anschlusstreffer nach Missverständnis

So sorgte ein Missverständnis in der meist sicheren Hintermannschaft des TSV für den Anschlusstreffer. Haunstetten führte einen Einwurf schnell aus, der kurz zuvor eingewechselte Fabian Eger kam halb-links im Strafraum frei zum Abschluss und verkürzte auf 1:2 (45.+1). Der Treffer zeigte Wirkung. Denn in den ersten Minuten nach der Pause nahm zunächst Haunstetten Fahrt auf. Bobingens Florian Gebert schenkte leichtfertig eine Ecke her, die zum Ausgleich führte. Haunstettens Routinier Sedat Yilmaz drückte den Ball aus einem Meter mit dem Kopf über die Torlinie (53.). Doch Bobingen war stabiler. Nach einem schönen Spielzug schoss Jakob Ruß aus 16 Metern aufs Tor. Im Strafraum kam Verteidiger Patrick Fritsch mit der Hand an den Ball. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Cemal Mutlu souverän zur erneuten Führung (63.). Bobingen war nun wieder aktiver und kurz darauf schob Luis Müller aus drei Metern nach einer Ecke zum 2:4 ein (68.). Als Haun-stettens Kapitän Sedat Yilmaz wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz flog, war das Spiel entschieden. Der fleißige Florian Gebert setzte den Schlusspunkt zum 2:5 in der 90. Minute.

TSV Bobingen: A. Schlotterer - Jeschek, Müller, Stumpf, Akgün, Mutlu, Peitzsch, Ruß (ab 63.) Fuhrmann), Simler, Gebert, Prestel

Tore: 0:1 (13.) Akgün, 0:2 (22.) Prestel, 1:2 (45+1) Eger, 2:2 (53.) Yilmaz, 2:3 (62.) Mutlu, 2:4 (68.) Müller, 2:5 (90.) Gebert