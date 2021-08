Dicke Königsbrunner Überraschungen

Der FC verliert sein Heimspiel und der Neuling TSV gewinnt bei einem hohen Favoriten

Zwei Neulinge sorgten für deftige Überraschungen am ersten Kreisligaspieltag. Der TSV Pfersee drehte die Partie beim FC Königsbrunn noch zu seinen Gunsten und der TSV Königsbrunn schaffte die noch größere Überraschung bei der hoch favorisierten SpVgg Langerringen. Die SpVgg Lagerlechfeld ging in Kissing leer aus, obwohl sie einen Punkt verdient gehabt hätte.

FC Königsbrunn – TSV Pfersee 3:4 (2:2) - Das erste Punktspiel begann für den FC Königsbrunn euphorisch und endete mit einer herben Enttäuschung. Schon nach elf Minuten stürmte Kevin Makowski nach einem Steilpass in den Strafraum, ließ sich auch von einem elfmeterreifen Foul nicht stoppen und nutzte den Vorteil zum 1:0. Zwei Minuten später traf Makowski den Pfosten und Mike Frycer war zur Stelle und vollstreckte zum 2:0. Die Königsbrunner schienen den Aufsteiger Pfersee zu überrennen. Frycer drückte den Ball mit dem Knie an den Pfosten, Nico Gröb vergab eine Großchance sieben Meter vor dem Tor und Patrick Schmalz traf aus Abseitsposition. Doch dann kippte das Spiel und die Pferseer kamen durch Jonathan Bommas und André Schäffner zum Ausgleich. Kurz vor der Pause verhinderte FCK-Torwart Mika Herget sogar den Pausenrückstand bei einer Fußabwehr gegen Schäffner. Bei heftigem Regen schien sich in der 57. Minute das Blatt wieder für die Königsbrunner zu wenden, als Nico Gröb einen vom Torwart abgewehrten Ball im Nachsetzen zum 3:2 über die Linie brachte. Doch zehn Minuten später begann das Unheil, als Lukas Richter wegen einer Grätsche Rot sah. Den fälligen Freistoß konnte Torwart Herget nicht klären und wieder war Bommas zur Stelle und erzielte den erneuten Ausgleich. Auch in Unterzahl hatten die Königsbrunner noch glänzende Torchancen, Mike Frycer verpasste zweimal nur ganz knapp, doch den Lucky-Punch erzielten die Gäste. In der 91. Minute nahm Jonathan Bommas einen Steilpass am linken Flügel auf, setzte sich gegen die FC-Verteidiger Andreas Kapfenstein und Daniel Baum durch und überwand Torwart Herget mit einem Schuss in den rechten Winkel.

Tore 1:0 Makowski (11.), 2:0 Frycer (13.), 2:1 Bommas (37.), 2:2 Schäffner (41.), 3:2 Gröb (57.), 3:3 Bommas (64.), 3:4 Bommas (91.) - Rot Richter ( Königsbrunn/63.)

SpVgg Langerringen – TSV Königsbrunn 0:2 (0:0)

Eine faustdicke Überraschung gelang dem Neuling TSV Königsbrunn beim Vorjahresvizemeister Langerringen. Obwohl die Langerringer das Spiel bestimmten, gelang ihnen trotz großer Chancen kein Treffer.

Die Königsbrunner standen massiv in der Abwehr und ihre Konter stachen. Stefan Sailer traf zum 0:1 und in der Nachspielzeit gab es nach einer Notbremse von Benedikt Schaffner an Maximilien Schäfer einen Elfmeter, den Dominik Nißl zum 0:2-Endstand versenkte.

Tore 0:1 Sailer (67.), 0:2 Nißl (95) - Gelb-Rot Schaffner (93./Langerringen)

Kissinger SC – SpVgg Lagerlechfeld 2:0 (1:0) - Lagerlechfeld verkaufte sich sehr teuer im schweren Auswärtsspiel.

Die 1:0-Führung der Kissinger kam nach einer Ecke für Lagerlechfeld zustande und wurde dann überlegt herausgespielt. In der zweiten Halbzeit erkämpften sich die Mannen um Spielertrainer Daniel Raffler mehr und mehr Spielanteile und kamen in der Schlussphase dem Ausgleich sehr nahe. Doch als sie in der Nachspielzeit alles nach vorne warfen, fingen sie sich durch einen Abspielfehler noch den Gegentreffer zum 2:0-Endstand ein. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, aber letztlich wollte uns kein Tor gelingen“, sagte Daniel Raffler etwas enttäuscht.

Tore 1:0 Buchart (18.), 2:0 Lachner (90.+1)

Der zweite Spieltag findet schon am kommenden Mittwoch statt. Dabei spielen von den Südvereinen aber nur die Königsbrunner Teams. Der TSV erwartet den FC Haunstetten und der FC versucht, seine Auftaktpleite beim TSV Göggingen wieder wett zu machen. Beide Spiele beginnen um 18.30 Uhr. Die SpVgg Lagerlechfeld hat spielfrei. Die Partie TSV Schwabmünchen II gegen die SpVgg Langerringen wurde wegen des Verbandspokalspiels der ersten Mannschaft des TSV Schwabmünchen auf den 8. September verlegt.