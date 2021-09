Fünf brisante Spiele für die Südvereine

Langerringen, Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn wollen nach oben, die TSVs aus Schwabmünchen und Königsbrunn von unten wegkommen

Der zehnte Spieltag der Fußball-Kreisliga Augsburg könnte zur Stunde der Wahrheit für die fünf Vereine des Landkreis-Südens werden. Drei von ihnen befinden sich mit je elf Punkten im Verfolgerfeld zur Tabellenspitze und wollen möglichst weit oben in der Spitzengruppe mitmischen. Das kann aber nur gelingen, wenn die Heimspiele gegen die vor ihnen platzierten Teams gewonnen werden. Darum geht es am Sonntag für die beiden Spielvereinigungen aus Langerringen und Lagerlechfeld.

Die Langerringer erwarten den TSV Zusmarshausen, der zwar den Kampf um Platz zwei in Kissing verloren hat, aber mit dem vierten Platz und 16 Punkten aussichtsreich im Rennen liegt. Am vergangenen spielfreien Wochenende konnte sich das Team von Trainer Thomas Weber und dem sportlichem Leiter Reinhard Brachert von der Niederlage in Kissing erholen, um sich die verlorenen Punkte in Langerringen zurückzuholen. Die SpVgg will auch gegen diesen Gegner „von oben“ den Schwung aus dem 7:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten FC Haunstetten mitnehmen. Im Sturm wird Bastian Renner wieder dabei sein und die beim 3:3 in Königsbrunn erfolgreichen Mario und Lukas Müller, sowie David Breuer unterstützen. Fragezeichen stehen noch hinter Robin Keiß und einigen anderen angeschlagenen Spielern. Dennoch hofft Trainer Klaus Köbler auf drei Punkte in diesem richtungsweisenden Spiel. Die SpVgg Lagerlechfeld bekommt es mit dem sehr stark gestarteten Kreisliganeuling TSV Pfersee zu tun. Der Aufsteiger aus der Kreisklasse hat bereits vier Punkte mehr gesammelt als die Lechfelder. Das Team von Trainer Daniel Raffler hat in den bisherigen Heimspielen bewiesen, dass es mit Spitzenteams wie Zusmarshausen oder Dinkelscherben durchaus mithalten kann. Nun gilt es, das starke Sturmduo Jonathan Bommas und Andre Schäffner in Schach zu halten, die mit 13 beziehungsweise neun Toren die Torjägerliste anführen. Erneut wird es einige Wechsel im Team der Lechfeldhasen geben. Diesmal fehlen Simon Wilde und Tobias Schäll, dafür darf der gesperrte Angelo Cena wieder ran. Auch Kevin Heinz ist wieder dabei.

Der FC Königsbrunn geht nach dem 3:3 gegen die SpVgg Langerringen mit Selbstvertrauen als Favorit ins Spiel gegen den Nachbarn FC Haunstetten. Die Augsburger Vorstädter haben noch kein Spiel gewonnen und stehen mit nur drei Punkten am Tabellenende. Zuletzt hatte das Team von Spielertrainer Florian Egger große Personalprobleme. Trotzdem will Königsbrunns Trainer Christian Jaut den Gegner nicht unterschätzen und konzentriert die Erfolgsserie fortsetzen. Allerdings fällt Andreas Kapfenstein wegen einem Bänderriss längere Zeit aus, aber Sandro Boric kommt ins Team zurück. Schwierig dürfte es auch für den TSV Königsbrunn werden, die Serie von sieben Niederlagen in Folge gegen den SSV Anhausen zu beenden. Der Gegner ist zwar mit sieben Punkten in Reichweite, hat aber auch vier Spiele weniger ausgetragen als die Königsbrunner mit ihren vier gewonnenen Punkten. Trainer Wolfgang Missenhardt muss erneut vier Spieler aus dem Spiel in Göggingen ersetzen und auf das Reserveteam zurückgreifen. „Wir müssen das durchstehen und hoffen auf bessere Zeiten“, sagt der Trainer und wartet auch auf die Rückkehr von verletzten Spielern. Ähnliche Sorgen plagen auch Christian Wanner mit der U23 des TSV Schwabmünchen vor dem Spiel gegen den Tabellendritten TSV Göggingen. „Wir haben jeden Spieltag eine andere Mannschaft wegen Verletzungen oder Urlaub. Vielleicht bekommen wir mal wieder Unterstützung von oben aus der ersten Mannschaft“, sagt der Trainer, der zusammen mit Alexander Höfer die Mannschaft aufstellt. Gegen die spielstarken Gögginger will er die Fehler aus der Auswärtsniederlage in Pfersee abstellen und von seinem Team eine konzentriertere und engagiertere Leistung fordern.

Die Spiele der Teams aus dem Süden am kommenden Wochenende: TSV Schwabmünchen II – TSV Göggingen, FC Haunstetten – FC Königsbrunn (beide Samstag, 15.30 Uhr), SpVgg Lagerlechfeld – TSV Pfersee, SpVgg Langerringen – TSV Zusmarshausen, TSV Königsbrunn – SSV Anhausen (alle Sonntag, 15 Uhr).