Gleich zwei Derbys stehen an

In Königsbrunn steigt das Stadtduell. Langerringen gastiert auf dem Lechfeld

Von einem Derby zum nächsten wandert derzeit die SpVgg Langerringen. Nach den beiden Siegen beim TSV Königsbrunn und gegen die U23 des TSV Schwabmünchen geht es am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga zum immer aufregenden Duell nach Lagerlechfeld. Beide Teams erinnern sich lebhaft an das dramatische Hinspiel, bei dem die Führung dreimal wechselte und am Ende die Lechfelder mit einem 5:4-Sieg nach Hause fuhren. Dieses Ergebnis zu revidieren ist das erklärte Ziel der Langerringer, die damit auch ihre Vormachtstellung unter den fünf Südvereinen festigen wollen. Denn mit ihren 26 Punkten auf Platz sechs haben sie sieben Punkte mehr als die nur zwei Plätze dahinterliegenden Lechfeldhasen. Die beiden Königsbrunner Vereine und der TSV Schwabmünchen II rangieren in der unteren Tabellenregion. Während die Langerringer nach ihren beiden Derbysiegen mit breiter Brust auftreten können, hat die SpVgg Lagerlechfeld einen spielfreien Sonntag und eine Heimniederlage gegen den Kissinger SC hinter sich. Davor hat das Raffler-Team aber die SpVgg Westheim daheim mit 2:1 besiegt und rechnet durchaus mit Chancen für einem Heimsieg über den Favoriten.

Mehr Derbycharakter als beim Duell der beiden Königsbrunner Vereine FC und TSV gibt es wohl kaum. Denn schließlich ging der jüngere Fußballclub vor 25 Jahren aus dem allgemeinen Turn- und Sportverein hervor. Der FC durfte damals in der Landesliga spielen, während der TSV nach einer Pause wieder von ganz unten mit einer Fußballmannschaft anfing. Nun sind beide wieder in der gleichen Liga angekommen. Die erste Begegnung auf dem TSV-Platz entschied der FC klar mit 6:0 für sich. So klar ist die Favoritenstellung aber diesmal nicht. Der FC musste am vergangenen Spieltag wegen Corona pausieren und hat davor beim TSV Pfersee mit 1:2 verloren. Der TSV konnte sich mit einem mühsamen Auswärtssieg beim FC Haunstetten behaupten. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Wolfgang Missenhardt nach Punkten mit dem Lokalrivalen gleichziehen, der aber auch noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Es geht aber auch um das Prestige, denn keiner möchte das Stadtderby verlieren. Für die Schwabmünchner U23 geht es im Kellerduell gegen das Schlusslicht FC Haunstetten darum, sich von den beiden Abstiegsplätzen etwas abzusetzen. Derzeit belegt die junge Truppe des Spielertrainers Alexander Höfer mit zehn Punkten den Relegationsplatz 13 mit gerade mal drei Punkten Vorsprung vor den Haunstettern. Da ist natürlich im Heimspiel verlieren verboten, denn sonst droht der Abgrund. Die Haunstetter stehen nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Königsbrunn mit dem Rücken zur Wand. Ihr neuer Trainer Johannes Georgs weiß um die verzweifelte Lage und wird alles versuchen, mit seinem ersten Sieg beim Abstiegskonkurrenten die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Der Schwabmünchner Spielertrainer Alexander Höfer kann erst am Freitag überblicken, welche Spieler ihm zur Verfügung stehen.

FC Königsbrunn – TSV Königsbrunn (Samstag, 14 Uhr), SpVgg Lagerlechfeld – SpVgg Langerringen, TSV Schwabmünchen II U 23 – FC Haunstetten (beide Sonntag, 14 Uhr).