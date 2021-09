In Königsbrunn kommt es zum Kellerderby

Der Aufsteiger TSV Königsbrunn will den Aufwind gegen die U 23 des TSV Schwabmünchen nutzen. Die weiteren Teams aus der Region müssen alle in der Fremde ran. Spannendes Duell im Neusässer Lohwald

Am elften Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg kommt es wieder zu einem Derby zwischen zwei Vereinen aus dem Süden: Diesmal treffen mit dem TSV Königsbrunn und der U 23 des TSV Schwabmünchen zwei Teams vom unteren Ende der Tabelle aufeinander.

Dabei hat der Aufsteiger aus Königsbrunn durch seinen Sieg am vergangenen Spieltag, der mit 4:0 über den SSV Anhausen überraschend deutlich ausfiel, mehr Aufwind als die Youngsters aus Schwabmünchen. Denn die haben beim 0:5 im Heimspiel gegen den TSV Göggingen wenig Gegenwehr gezeigt. Allerdings war der Gegner auch eine Spitzenmannschaft, die zu Recht auf Platz drei der Tabelle steht.

Gegen die Elf von Wolfgang Missenhardt wird es wohl eher ein Vergleich auf Augenhöhe werden. Schwabmünchens Trainer Christian Wanner war nach der Niederlage gegen Göggingen schon etwas niedergeschlagen. Doch am Dienstag habe man sich nach dem Training zusammengesetzt und die Dinge angesprochen, die sich ändern müssen. Hoffnung schöpft Wanner aus der Rückkehr der Stammspieler Olli Lang und Yannick Hof. Auch Wolfgang Missenhardt ist froh, dass sich sein Kader wieder auf 16 Spieler im Training aufgefüllt hat. Max Schickentanz ist ebenso wieder eine Joker-Option wie Niklas Bayer, der schon gegen Anhausen sein Comeback mit einem Tor gefeiert hat. Auf Alexander Benz muss er aber noch weiter verzichten. Die Königsbrunner haben mit zwei Siegen und einem Unentschieden sieben Punkte ergattert. Das sind zwei mehr als die Schwabmünchner, die mit einem Sieg gegen den Neuling FC Emersacker und zwei Unentschieden auf fünf Punkte kommen. Am Sonntag wird sich zeigen, wer sich Luft im Tabellenkeller verschaffen kann und für wen die Lage düster bleibt.

Schon am Sonntagvormittag tritt die SpVgg Lagerlechfeld beim TSV Göggingen an. Nachdem die Raffler-Truppe vom starken Aufsteiger TSV Pfersee mit 2:5 deutlich wieder in eine Mittelfeldrolle gedrängt wurde, wird die Aufgabe gegen den Tabellendritten sicher keine leichte sein. Die reife Gögginger Mannschaft hat derzeit einen guten Lauf und bisher nur ein Heimspiel im Karl-Mögele-Stadion zur für die Gegner oft ungewohnten Anstoßzeit verloren. Überraschenderweise ging das Spiel gegen den SSV Anhausen mit 0:1 in die Hose. Das dürfte den Lechfeldhasen die Hoffnung auf einen weiteren Ausrutscher geben, den sie auch mit ihrer gewohnt starken Kampfkraft erzwingen wollen. Spielertrainer Daniel Raffler erwartet von seiner Mannschaft eine deutliche Reaktion auf die schwache Leistung vom Spiel gegen Pfersee. Dabei kann er wieder auf Simon Wilde und Tobias Schäll zählen.

Der FC Königsbrunn konnte sich einen Spieltag ausruhen, weil der FC Haunstetten nicht angetreten war. Nun geht es zum Auswärtsspiel nach Anhausen und da will sich der FC sicher keine Blöße geben, zumal der Lokalrivale TSV den SSV Anhausen klar mit 4:0 besiegt hat. Bei einem Sieg im Anhauser Tal könnte sich das Team von Trainer Christian Jaut im oberen Drittel der Liga behaupten.

Das gleiche Ziel verfolgt auch die SpVgg Langerringen nach ihrem Sieg über das Spitzenteam des TSV Zusmarshausen. Dieser Erfolg soll nun beim punktgleichen Bezirksligaabsteiger TSV Neusäß bestätigt werden. Beide Teams sind schwach gestartet und haben sich mittlerweile mit je vier Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen mit 14 Punkten auf die Plätze sechs und sieben vorgearbeitet. Deshalb ist ein spannendes Verfolgerduell im Neusässer Lohwaldstadion zu erwarten.

Die Neusässer hatten am vergangenen Spieltag frei, davor haben sie den Tabellenzweiten Kissinger SC daheim mit 2:1 besiegt. Trainer Klaus Köbler wird seine Langerringer also auf eine schwierige Aufgabe vorbereiten. Dabei bleibt das erfolgreiche Team vom vergangenen Sonntag nahezu unverändert. Lukas Müller war da wegen Verletzung nicht dabei und fällt erneut aus. Fraglich ist auch noch Nico Köbler wegen einer leichten Gehirnerschütterung aus dem Spiel gegen Zusmarshausen.

TSV Göggingen - SpVgg Lagerlechfeld (Sonntag, 10.30 Uhr), SSV Anhausen - FC Königsbrunn, TSV Neusäß - SpVgg Langerringen, TSV Königsbrunn - TSV Schwabmünchen II (alle Sonntag, 15 Uhr).