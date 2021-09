Nächster Tiefschlag für den Aufsteiger

Der TSV Königsbrunn wird im Derby abgewatscht und rutscht weiter ab. Für den FCK geht es nun gegen den Tabellennachbarn Langerringen. Schwabmünchen will die Trendwende

Im ersten Königsbrunner Kreisliga-Derby, das wegen defekter Flutlichtanlage vom Hans-Wenninger-Stadion in den Sportpark West verlegt und um einen Tag auf den Mittwoch verlegt wurde, gab es einen klaren Sieger. Der gastgebende Aufsteiger TSV konnte dem FC nur bis zur Halbzeit einigermaßen Paroli bieten. Erst in der Nachspielzeit vor dem Pausenpfiff gelang Kevin Makowski der Führungstreffer für die Roten. Kaum waren fünf Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, grätschte der Co-Spielertrainer des TSV, Daniel Schreiber, den in den Strafraum eingedrungenen Nico Gröb ab, ohne den Ball zu spielen. Schiedsrichter Thomas Künzel entschied ohne Zögern auf Elfmeter, den Lukas Richter zum 0:2 verwandelte.

Danach dominierte der FC das Geschehen immer mehr gegen die auch konditionell abbauenden Platzherren. So vielen die weiteren vier Tore zum 0:6-Endstand in regelmäßiger Reihenfolge beinahe zwangsläufig.

Mit diesem klaren Derbysieg geht das Team von Trainer Christian Jaut mit breiter Brust in das kommende Spiel am Samstag auf eigenem Platz gegen die SpVgg Langerringen. Auch der Vizemeister der Vorsaison hat nach unglücklichen Heimniederlagen zuletzt mit einem 7:0-Kantersieg gegen den FC Haunstetten wieder Torhunger bewiesen und Selbstvertrauen getankt. Die Langerringer müssen längere Zeit auf Yannick Keiß verzichten, der sich in der Partie beim TSV Schwabmünchen II einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. In der Tabelle liegen beide Teams derzeit gleichauf mit je zehn Punkten. Es geht also in der Begegnung auch darum, welche Mannschaft sich in Richtung Spitzengruppe orientieren kann. Der Verlierer muss sich vorläufig mit einer Mittelfeldrolle abfinden.

Für den TSV Königsbrunn ging die Reise nach dem vielversprechenden Auftaktsieg in Langerringen und einem Punkt gegen den FC Haunstetten mit vier deutlichen Niederlagen jäh nach unten auf den vorletzten Platz. Nur der FC Haunstetten hat noch einen Punkt weniger. Die Aussichten auf eine Wende stehen auch beim kommenden Auswärtsspiel gegen den starken Tabellenvierten TSV Göggingen nicht gerade günstig. Die SpVgg Lagerlechfeld will nach der unglücklichen Heimniederlage gegen den Tabellenführer TSV Dinkelscherben beim Neuling FC Emersacker wieder in die Erfolgsspur kommen. Spielertrainer Daniel Raffler hat den kommenden Gegner bei dessen Auswärtsniederlage gegen die U 23 des TSV Schwabmünchen beobachtet und wird seine Schlüsse gezogen haben, wie er diesen Gegner bezwingen kann.

Die junge Schwabmünchner Truppe will ihren ersten Saisonsieg beim sehr starken Aufsteiger TSV Pfersee untermauern. Das dürfte allerdings gegen die mit zwölf Punkten auf Platz fünf stehenden Augsburger Vorstädter ein schwieriges Unterfangen werden. Zuletzt haben die Pferseer beim anderen Neuling TSV Königsbrunn klar mit 5:1 gewonnen.

TSV Königsbrunn – FC Königsbrunn 0:6 (0:1) – Tore 0:1 Kevin Makowski (45.+3.), 0:2 Lukas Richter (50.), 0:3 Marcel Baum (57.), 0:4 Mario Krnezic (65.), 0:5 Sandro Boric (82.), 0:6 Lorenzo Gremes (87.). – Zuschauer: 120.

Die Spiele am kommenden Wochenende: FC Königsbrunn – SpVgg Langerringen (Samstag 15.30 Uhr), TSV Göggingen - TSV Königsbrunn (Sonntag, 10.30 Uhr), TSV Pfersee – TSV Schwabmünchen II, FC Emersacker – SpVgg Lagerlechfeld (beide Sonntag, 15 Uhr).