Spannender Rückrundenauftakt steht an

Langerringen, Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn brennen auf Revanche

Mit dem November beginnt auch die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga Augsburg und damit die Möglichkeit, die Ergebnisse der Auftaktpartien zu revidieren. Der 16. Spieltag hat auch wieder ein Süd-Derby im Programm. Beim Aufsteiger TSV Königsbrunn wird die SpVgg Langerringen alles daran setzen, die überraschende 0:2-Heimniederlage vom ersten Spieltag wettzumachen. Gerade nach dem mit 4:5 beim TSV Göggingen verlorenen Spitzenspiel braucht die Elf von Trainer Klaus Köbler wieder ein Erfolgserlebnis. Der TSV Königsbrunn konnte zuletzt wegen seiner Verletzungsmisere nur eine einsatzbereite Mannschaft aus dem Kreisligateam und der in der A-Klasse spielenden Reservemannschaft aufbieten. Am 14. Spieltag schlug sich die mit Reservespielern ergänzte erste Mannschaft trotz der 0:3-Niederlage beim Tabellenzweiten Kissinger SC recht wacker. Da kam der spielfreie 15. Spieltag gerade recht, an dem sich die Reserven beider Gegner vom kommenden Sonntag begegneten. Diese Partie entschied die SpVgg Langerringen II knapp mit 0:1 für sich. Wie viele Spieler auf Königsbrunner Seite nun nochmals in der Partie der Topteams auflaufen werden, kann Trainer Wolfgang Missenhardt wohl erst kurz vor dem Spiel endgültig sagen. Auf jeden Fall will er es den Langerringern wieder so schwer wie möglich machen und den Erfolg vom Auftakt wiederholen.

Auch der Gegner der SpVgg Lagerlechfeld, der Tabellenzweite Kissinger SC, hat einen spielfreien Sonntag hinter sich. Denn deren Spiel bei der Schwabmünchner U23 wurde wegen eines positiven Corona-Tests auf das Frühjahr verschoben. So konnte sich das Team von Trainer Marco Henneberg von der 0:6-Niederlage im Toto-Pokalhalbfinale gegen den TSV Bobingen erholen. Die Lagerlechfelder haben mit dem 2:1-Heimsieg über die SpVgg Westheim wieder an Zuversicht gewonnen. So wird Spielertrainer Daniel Raffler sein Team auf Erfolgskurs trimmen. Schließlich konnte auch das Hinspiel in Kissing lange ausgeglichen gestaltet werden, erst in der Nachspielzeit fiel anstelle des Ausgleichs ein Kontertor zur 0:2-Niederlage.

Der FC Königsbrunn will nach dem Erfolg beim Neuling FC Emersacker nun auch gegen den zweiten, aber wesentlich erfolgreicheren Aufsteiger TSV Pfersee, wieder Punkte holen. Auch hier ist Wiedergutmachung für die 3:4-Heimniederlage zum Saisonbeginn angesagt. Nach einer 2:0-Führung gab die Elf von Trainer Christian Jaut das Spiel noch aus der Hand. Diesmal müssen die Königsbrunner besser auf den Pferseer Torjäger Jonathan Bommas aufpassen, der ihnen drei Tore einschenkte. Der TSV Pfersee hat nach der Niederlage in Langerringen am vergangenen Spieltag das Schlusslicht FC Haunstetten mit 2:0 besiegen können. Mit 21 Punkten steht der Aufsteiger auf dem 6. Platz sehr gut da. Die Königsbrunner haben vier Punkte weniger und könnten bei einem Erfolg nahe heranrücken.

SpVgg Lagerlechfeld – Kissinger SC, TSV Königsbrunn – SpVgg Langerringen, TSV Pfersee – FC Königsbrunn (alle Sonntag, 14 Uhr). Die U23 des TSV Schwabmünchen hat spielfrei.