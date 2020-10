vor 18 Min.

Fußball-Nachlese: Geplatzte Knoten und gespannte Trikots

Raumgewinn mal anders. Gerade in den unteren Klassen scheint es so, dass die Trikots über die Corona-Pause eingegangen sind.

Der TSV Schwabmünchen trifft wieder das Tor – aber nur im Testspiel. Ist in den unteren Klassen ist eine neue Nebenwirkung des Corona-Virus auffällig geworden.

0-0-1, nein, das ist nicht der Kollege eines britischen Geheimagenten. Das ist vielmehr die Torausbeute des TSV Schwabmünchen in den bisherigen Pflichtspielen. Beinahe mantraartig predigten die Verantwortlichen von Geduld und platzenden Knoten. Scheinbar zu recht.

Schwabmünchen trifft wieder

Denn im Test gegen den Ligakonkurrenten Nördlingen trafen die Schwabmünchner gleich sechsmal. Auf den ersten Blick ist der 6:3-Erfolg beruhigend. Aber halt nur auf den ersten. Zum einen war es „nur“ ein Testspiel. Zum anderen war mit Baschar El Fayyad ein Spieler an drei Treffern beteiligt, der erst am Januar in Pflichtspielen auflaufen darf. Aber einen Lichtblick gibt es: Auch Dusan Jevtic war an drei Toren beteiligt – und der darf spielen.

„Baschar El Fayyad hat seine Sache gut gemacht“, sagt Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo über den Neuzugang, der bereits seit drei Monaten mit dem Team trainiert. Der Coach freut sich natürlich über die vielen Tore seines Teams, „aber lieber wäre mir gewesen, wir hätten in den Pflichtspielen öfter getroffen. Auf jeden Fall ist das gut fürs Selbstvertrauen.“

Trotz alledem bleibt es schwer zu beurteilen, ob der Schwabmünchner Knoten nun geplatzt ist oder ob er erst einmal nur gelockert ist. Kommenden Sonntag dürfte dann in dieser Frage Klarheit herrschen, dann steht das Heimspiel gegen Deisenhofen an.

Tops & Flops des Spieltags 1 / 5 Zurück Vorwärts Spieler des Tages: Michael Keppeler

Mit einem Bein stand der hoch talentierte Offensivspieler schon in der Bayernliga. Doch immer wieder wurde „Keppe“ von Verletzungen zurückgeworfen. Um so schöner, wenn ein junger Spieler die Flinte nicht ins Korn wirft und es immer wieder versucht. Den Lohn gab es am Sonntag: Beim erst zweiten Kurzeinsatz für Langerringen sorgte er mit einem Doppelpack für den Sieg des Aufsteigers im Derby gegen Königsbrunn.

Bester Torschütze

Auch das gibt es. Keiner der Torjäger stach wirklich hervor, aber gut ein halbes Dutzend Spieler traf doppelt.

Torreichste Spiele

Außer Konkurrenz, aber erwähnenswert: Neun Treffer gab es beim 6:3-Erfolg Schwabmünchens in Nördlingen. Acht Treffer – und die auch noch gerecht verteilt gab es beim 4:4 zwischen Margertshausen und Inningen. Für stolze sieben Treffer hat es in der B-Klasse beim Reserveduell zwischen Schwabegg und Untermeitingen gereicht.

Top des Tages

Das Herbstwetter. Zum zweiten Mal in Folge war der Sonntagnachmittag für Mitte Oktober durchaus fußballtauglich. Womit wir dann auch schon beim Flop des Tages wären.

Flop des Tages

Die Terminansetzungen. Während unterklassig munter gekickt wurde, herrschte in den höheren Amateurklassen Stillstand. In der Bayern- und Landesliga wurde nicht gespielt und auch in der Bezirksliga gab es einen Ausfall. Warum? Wegen eines Pokalspieltags. Da stellt sich die Frage, warum Ligaspiele zur besten Zeit dem Pokal weichen müssen. Zumal durch die Pause der Bundesliga auch mehr Fans möglich gewesen wären.

Engere Trikots in der Kreisliga?

Während in Schwabmünchen nun Hoffnung auf einen platzenden Knoten Nahrung findet, droht andernorts Ungemach. Denn es scheint, dass gerade Vereine unter der Kreisliga an einen seltsamen Phänomen leiden. Es wird schon gemunkelt, dass es eine weitere Nebenwirkung des Corona-Virus vor allem unterklassige Fußballvereine befallen hat. Denn immer wieder ist den Berichterstattern aufgefallen: Bei nicht wenigen Spielern scheinen über die fußballlose Zeit die Trikots an Raum verloren zu haben. Wo noch im März das Textil locker-flockig über dem Bauchnabel wehte und bestenfalls beim einen oder anderen Spieler an der gestählten Brust den Körper definierte, zeigen die „Laiberl“ nun völlig neue Seiten. Scheinbar hat sich das Virus in den Trikotschränken der Vereine eingenistet und mit fieser Dreistigkeit den Taillenumfang der Spielerhemden teilweise deutlich reduziert. Alternativ könnte es auch sein, dass die Zeugwarte im Zuge der Hygienevorschriften ein wenig übereifrig waren und die Trikots nun mehrfach einer 90-Grad-Wäsche zuführten, die ja bekanntlich auch für die Passform der Spielkleidung nichts Gutes tut.

Fakt ist aber: Die Trikots spannen mehr denn je. Klar ist auch – das Virus ist schuld. Ob Corona die Textilien verkleinern kann, ist dann doch sehr hypothetisch. Eher ist zu vermuten, dass dann doch die lange Pause beim einigen Kickern für einen „Raumgewinn“ der anderen Art gesorgt haben dürfte.

Die Trainer ahnten wohl schon, was auf sie zukommen könnte, und viele haben ihren Spielern in den Zeiten des Lock-Downs Trainingspläne an die Hand gegeben. So auch beim Kreisklassisten FC Kleinaitingen: „Die Spieler haben Pläne fürs Lauftraining bekommen, aber ob das jeder umgesetzt hat, kann ich natürlich nicht nachprüfen“, sagt Coach Michael Imbrugia: „Einige sind mit ein paar Pfund mehr wieder aufgetaucht, andere haben die Zeit genutzt und für ihren Körper was getan, so dass sie sogar fitter zurück kamen.“

