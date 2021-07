Nur einer enttäuschte nicht

Schwabmünchen trotz schwacher Leistung weiter. Torwart Brunner wird am Ende zum Helden

Mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen hat der TSV Schwabmünchen beim Ligakonkurrenten SV Pullach den Schritt in die nächste Runde gemacht. Das war es dann auch schon mit guten Nachrichten zum Auftakt in die Pflichtspielphase für die Schwabmünchner. Denn Trainer Paolo Maiolo war mehr als nur unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben schlecht gespielt, die einzige Ausnahme war Stefan Brunner im Tor - nicht nur weil er die entscheidenden Elfer gehalten hat“, zieht Maiolo Bilanz. „Die Mannschaft ist weit unter ihren Möglichkeiten geblieben“, schiebt Maiolo nach.

Die Gastgeber gingen nach 20 Minuten mit einem Konter auf eigenem Feld in Führung. „Davor habe ich extra gewarnt“, schimpft Maiolo. Die Partie bleib schwach, vor allem auf Schwabmünchner Seite. Kurz dem Seitenwechsel war das Spiel für Gilbert Diep, den Schützen des Führungstreffers nach einer Gelb-Roten Karte schon beendet. Schwabmünchen half dies nichts, das Spiel des TSV in Überzahl wurde noch schlechter. Nach einer knappen Stunde herrschte dann wieder Gleichzahl auf dem Feld, da es auch für Schwabmünchens Nikola Aracic die Ampelkarte gab. „Beide Gelb-Roten muss man nicht geben“, urteilt Maiolo dazu. Die laut Trainer „einzig gute Aktion im Spiel“ sorgte dann für den Ausgleich kurz vor dem Ende. Eine schnelle und schöne Kombination brachte Tim Uhde im Strafraum an den Ball und Pullach konnte sich nur noch mit einem Foulspiel helfen. Den daraus resultierenden Elfer verwandelte Kevin Kümmerle zum 1:1.

Im entscheidenden Elfmeterschießen avancierte dann Schwabmünchens Keeper Stefan Brunner endgültig zum Matchwinner, indem er zwei Versuche der Pullacher hielt.

Paolo Maiolo hofft, dass das Spiel der Warnschuss zur rechten Zeit war. „Einige müssen sich Gedanken machen, ob sie geistig schon bereit für die Punktspiele sind“, so der Trainer, der nun noch eine Woche hat, um das Team bereit zum Ligaauftakt bei der SpVgg Hankogzu machen.

SV Pullach Krasnic, Rauscheder, Burghard, Heinzlmeier, Horndasch, Traub, Bauer, Zander, Diep, Rojek, Amdouni

TSV Schwabmünchen Brunner, Aracic, Uhde, Rados, Kümmerle, Uhde, Jevtic, Karvar, Geldhauser, d’Almeida, Markovic-Mandic

Schiedsrichter Yannick Eberhardt FV Burgberg Zuschauer 72 Besondere Vorkommnisse Gelb-Rot Diep (45./SV Pullach) und Aracic (53./TSV Schwabmünchen) Tore 1:0 Diep (20.), 1:1 Kümmerle (88. Foulelfmeter), 2:1 Bauer (90.+1 i.E.), 2:4 Rudolph (90.+1 i.E.), 3:4 Doll (90.+1 i.E.)