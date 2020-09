vor 51 Min.

Fußballer von Türkgücü Königsbrunn wollen den Bann brechen

Gegen Viktoria Augsburg gab es zuletzt drei torlose Partien. Das soll sich nun ändern.

Von Hieronymus Schneider

Der erste Spieltag nach der langen Pause ließ die Spitzengruppe der Bezirksliga Süd etwas näher zusammenrücken. Zwar hat der souveräne Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten trotz der Niederlage in Kaufering immer noch einen komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung, doch dahinter drängen sich die Verfolger im Kampf um den Relegationsplatz zwei. Auch Türkgücü Königsbrunn gehört dazu.

Auf Platz fünf sind die Königsbrunner mit 37 Punkten nur noch drei Punkte vom ersehnten zweiten Platz entfernt. Den hat am vergangenen Sonntag das Team des BSK Olympia Neugablonz mit einem 3:2-Sieg beim Konkurrenten TV Erkheim erobert. Bad Grönenbach und Thalhofen kamen über ein Unentschieden nicht hinaus und so konnte der SV Türkgücü Königsbrunn seine Position mit dem 5:2-Sieg beim Schlusslicht SV Stöttwang verbessern.

Gegen Viktoria Augsburg ist Türkgücü torlos

Die Königsbrunner könnten sich am Sonntag im Heimspiel gegen die TG Viktoria Augsburg noch verbessern. Allerdings haben die Türkgücü-Spieler nicht die besten Erinnerungen an diesen Gegner. In den bisherigen drei Begegnungen gegeneinander bissen sie sich immer an der starken Viktoria-Abwehr die Zähne aus und so endeten alle Partien 0:0.

„Es wird höchste Zeit, dass wir den Bann brechen und endlich ein Tor gegen diese Defensivkünstler schießen“, sagt Spielertrainer Burak Tok. Er ist seit dieser Woche wieder aus dem Urlaub zurück und brennt auf seinen Einsatz. „Mein letztes Pflichtspiel war vor einem Jahr im September, dann fiel ich wegen Verletzung aus“, erinnert sich Burak Tok.

Zum in Stöttwang erfolgreichen Team kommt vermutlich Oguzhan Karaduman hinzu, der nach seinem Zehenbruch am Freitag wieder trainieren will. Ob es auch für den Abwehrspieler Özgün Kaplan schon zu einem Einsatz reicht, ist noch ungewiss. Verstärkung in der Abwehr könnte das Team durchaus brauchen, da Damjan Canovic länger ausfällt und Tolga Özkan noch wegen einer roten Karte in einem Testspiel gesperrt ist. Mittelfeldregisseur Cemal Mutlu wartet täglich darauf, Vater zu werden und hofft, dass er am Sonntag schon befreit aufspielen kann.

Königsbrunns Gegner steckt im Abstiegskampf

Der Gegner TG Viktoria Augsburg steht derzeit auf dem elften Tabellenplatz und ist mit 24 Punkten nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Deshalb wird das Team von Trainer Andreas Holzmann alles daran setzen, in Königsbrunn wenigstens wieder einen Punkt mitzunehmen. Am vergangenen Spieltag ist das ja gegen das Spitzenteam TV Bad Grönenbach mit einem 1:1 gelungen.

Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen TG Viktoria Augsburg findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt.

Themen folgen