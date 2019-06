vor 18 Min.

Gegen die große Konkurrenz wacker geschlagen

Erfolgreiche Schwimmer der SG KöBo Orcas bei den Bezirksmeisterschaften in Haunstetten.

Orcas sammeln Titel bei der Bezirksmeisterschaft

Sechs Nachwuchsschwimmer und ein Mastersschwimmer der SG Königsbrunn Bobingen Orcas hatten sich für die Bezirksmeisterschaften der Schwimmer in Augsburg-Haunstetten qualifiziert.

Gegen große Konkurrenz aus ganz Schwaben schlugen sich alle wacker und brachten zwei Titel und vier weitere Medaillen mit nach Hause.

Am erfolgreichsten bei den Nachwuchsschwimmern der SG präsentierte sich Samuel Bitsch im jüngsten Jahrgang (2010). Er siegte souverän über 100 Meter Lagen in tollen 1:46,80 Minuten und darf sich nun Bezirksmeister nennen. Silber gab es für ihn zudem über 100 Meter Rücken in 1:49,85 Minuten.

Mit Platz vier und fünf über 100 Meter Freistil und 100 Meter Brust verpasste er weitere Medaillen nur knapp. Der gleichaltrige Xaver Hoffmann erreichte über 100 Meter Brust Rang sechs.

Lina Ederer, ebenfalls Jahrgang 2010, erfüllte sich ihren Medaillentraum über 100 Meter Lagen in 1:43,00 Minuten mit Bronze. Einen guten fünften Platz belegte sie noch über 100 Meter Brust.

Felix Wild (Jahrgang 2009) ging über vier Strecken an den Start und musste dabei gegen äußerst starke Konkurrenz in seinem Jahrgang kämpfen. Platz sechs erreichte er über 100 Meter Lagen in der Topzeit von 1:39,56 Minuten und über 100 Minuten Brust in 1:50,29 Minuten.

Tabea Meinig (Jahrgang 2007) ging hoch motiviert über 100 Meter Brust an den Start. In einem spannenden Rennen konnte sie ihre Bestzeit um knapp drei Sekunden verbessern und belegte mit 1:36,54 Minuten einen tollen fünften Rang in einem hochklassigen Feld.

Tobias Anthuber (Jahrgang 2007) konnte sich über 100 Meter Brust auch auf 1:42,88 Minuten steigern.

Routinier Roland Bruckdorfer ging in der Altersklasse AK 50 an den Start. Er holte den zweiten Titel für die SG über 100 Meter Brust in 1:34,01 Minuten. Jeweils die Silbermedaille gab es für Roland Bruckdorfer über 50 Meter Freistil (35,02 Sekunden) und 50 Meter Brust (40,90 Sekunden). (SZ)

