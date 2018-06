vor 40 Min.

Gelungener Start in die Saison Lokalsport

Zweite Plätze für Hendrik und Niko Uenzen

Einen gelungenen Start in die neue Saison hat das Lechfelder Team NHM hingelegt. Über den Winter wurde der BMW M3 weiter verbessert und ein neuer Rennwagen, ein Norma M20F, angeschafft. Schon die ersten Eindrücke waren positiv. Bei der deutschen Rennslalom-Meisterschaft in Eggenfelden wurde für die Bergrennen-Saison ausgiebig getestet. Dabei schaffte Hendrik Uenzen den Sieg am ersten Tag, und am zweiten Tag belegte man die Plätze zwei, vier und sechs.

Beim Start der Bergrennsaison beim Europameisterschafts-Bergrennen im thüringischen Glasbach ging es für Hendrik Uenzen am ersten Tag zunächst darum, den neuen Rennwagen am Berg kennenzulernen. Folge davon war ein kleiner Ausritt in die Leitplanke. Am zweiten Tag startete Hendrik Uenzen dann aber voll durch und verblüffte die komplette Fachwelt aus Europa mit Platz zwei. Ebenfalls auf Platz zwei kam sein Bruder Niko mit dem BMW bei den Fahrzeugen der Gruppe F.

Anschließend startete das NHM-Team beim Bergrennen in Bad Heiligenstadt. Dabei tauschten die Brüder Uenzen die Fahrzeuge. Niko kam dabei auf Anhieb mit dem neuen Rennfahrzeug prima zurecht, wobei die Strecke für beide Neuland war. Leider gab es technische Probleme, die dem Team eine Nachtschicht bis 3 Uhr morgens bescherte. Diese wurde erfolgreich gemeistert, und wie schon zuvor konnten beide Uenzens durch eine starke Leistung wieder auf Platz zwei fahren.

Die Aussicht auf die restliche Saison ist damit positiv, und das Ziel ist nun, durch die gewonnene Erfahrung weiter vorne mitzufahren. (SZ)

