29.10.2019

Gemischte Gefühle

Die Schwabmünchnerinnen verpatzen den Start in die Partie gegen den amtierenden Vizemeister München–Laim. Fiona Schmid (am Ball) und ihre Teamkolleginnen kämpften sich dann zwar zurück in die Partie, standen am Ende aber doch mit leeren Händen da.

Während Schwabmünchens Männer einen souveränen Sieg feiern, stehen die Frauen nach einem leidenschaftlichen Kampf wieder mit leeren Händen da. Tolle Aufholjagd gegen den Vizemeister zeugt von guter Moral

Einen sehr stimmungsvollen Abend mit am Ende leider gemischten Gefühlen erlebte die Hans-Nebauer-Sporthalle bei den Heimspielen der Schwabmünchner Handballer. Die Bezirksoberliga-Männer bezwangen den TSV Friedberg II souverän mit 34:24, die Landesliga-Frauen unterlagen dem SV München-Laim nach leidenschaftlichem Kampf mit 25:29.

Mit einer konzentrierten und insgesamt durchaus überzeugenden Leistung präsentierten sich Schwabmünchens Bezirksoberligamänner im Heimspiel gegen Friedberg II und gaben damit die richtige Antwort auf die Pleite vor Wochenfrist in Haunstetten. Nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten (4:4) nahmen die Gelb-Blauen das Ruder fest in die Hand und sorgten gestützt auf eine gute Defensive mit einem starken Frank Hübenthal zwischen den Pfosten schnell für klare Verhältnisse. Über 14:7 (20.) bis zum 20:11 zur Pause war die Partie eigentlich bereits gelaufen. Physisch überlegen und spieltechnisch gut strukturiert waren die Schützlinge von Malte Knoke und Florian Pfänder den Gästen doch klar überlegen.

Ein kleines Déjà-vu gab es dann nach dem Wiederanpfiff der souverän leitenden Schiedsrichter Bräunlein/Meck, denn die Gelb-Blauen können aktuell die konstant starken Leistungen der ersten dreißig Minuten später nicht wirklich aufrecht erhalten. Natürlich spielt das bei deutlicher Führung nicht wirklich eine entscheidende Rolle, zuletzt in Haunstetten war dieses Muster allerdings fatal. So gestalteten die Friedberger eine zumindest weiter unterhaltsame Partie jetzt offen und auch der Torabstand blieb bis zum Endstand von 34:24 nahezu unverändert. Gute Noten im Abschluss verdienten sich an diesem Abend die auffällig agierenden Neuzugänge Armend Fetahu und Michael Thoma.

TSV Schwabmünchen Hübenthal, Winter, Mürbeth; Merbold (1), Reinsch (4), Bürgle (3), Brugmoser (1), Wiedmer (4), Hänsel (2), Thoma (5), Scholz (6/4), Reichenberger (3), Boppel, Fetahu (5);

Großer Kampf der Frauen bleibt unbelohnt

Wer schon beim Männerspiel glaubte, ein Déjà-vu zu erleben, kam spätestens beim Landesligaspiel der Frauen gegen den SV München Laim noch einmal in den gleichen „Genuss“. Wie bereits bei den vergangenen beiden Heimniederlagen verpatzten die eigentlich hoch motivierten Schwabmünchnerinnen den Auftakt total und luden den bekannt gegenstoßstarken Vizemeister der Vorsaison förmlich zum Torewerfen ein. Ein 1:7 nach knapp neun Minuten war das niederschmetternde Resultat einer Fehlerorgie, die so einfach selbst mit Wohlwollen nicht zu entschuldigen ist. Wie sich die personell geschwächte Mannschaft dann allerdings gegen das drohende Desaster auflehnte, war wirklich aller Ehren wert und sorgte tatsächlich noch für eine mitreißende Partie, der lediglich das Happy End fehlte. Beim 9:14 zur Pause waren die Münchnerinnen zumindest noch nicht komplett enteilt und nach dem Seitenwechsel schaukelten sich Gelb-Blauen und der großartig mitgehende Anhang förmlich nach oben. Öykü Keskin und Svenja Kolodziej trafen jetzt aus dem Rückraum und der großartig kämpfende Abwehrverband mit einer starken Jasmin Holland im Tor machte den Gästen das Leben zusehends schwerer. Beim 20:20 (44.) war der Ausgleich hergestellt, doch zu mehr sollte es leider nicht reichen. Das Gegenstoßspiel der Münchnerinnen blieb der entscheidende Faktor in dieser Partie und so stand am Ende eine für die vollkommen verausgabten Schwabmünchnerinnen sehr schmerzliche 25:29-Niederlage auf der Anzeigetafel.

TSV Schwabmünchen Holland, Aßner; Kolodziej (7/1), Schmid (2), Schuller (2), Birnkammer (2), Keskin (8), Schlicker, Ratzek (1), Rheindt (2), Maywald (1). (SZ)

