vor 19 Min.

Gemischte Osterbilanz für Lamerdingen Lokalsport

Ein Sieg und eine Niederlage beim Einstand von Dischl

Mit einer vor allem kämpferisch guten Leistung bescherten die Fußballer des FSV Lamerdingen ihrem neuen Coach Marian Dischl einen gelungenen Einstand in den Punktspielbetrieb.

Gegen den Bezirksligabsteiger Ottobeuren gelang den Lamerdinger ein 2:1-Sieg. Zwar waren die Gäste über weite Strecken spielerisch überlegen, doch Lamerdingen hielt dagegen und holte sich so den Sieg. Neben Coach Dischl feierte auch Neuzugang Patrick Wolf ein gelungenes Debüt, er steuerte beide Treffer zum Sieg bei.

Tore 1:0 Wolf (33.), 1:1 Wenisch (57.), 2:1 Wolf (78.). – Gelb-Rot für Jäger (83./Lamerdingen). – Zuschauer 100.

Am Ostermontag mussten die Lamerdinger dann feststellen, dass der SV Ungerhausen weiterhin Angstgegner bleibt. Seit 2014 gelang dem FSV kein Sieg mehr gegen Ungerhausen. So bleibt es auch vorerst. Denn auch am Montag reiste Lamerdingen ohne Punkte im Gepäck wieder nach Hause. Durch einen Strafstoß kurz nach der Pause erzielte Ungerhausen den Siegtreffer zum 1:0. (SZ)

