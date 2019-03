vor 26 Min.

Getrennte Wege - gemeinsames Ziel

Welche Chance haben die Schwabmünchner Frauen noch auf die Meisterschale? - Männer spielen auswärts

Getrennte Wege gehen an diesem Wochenende die beiden Bezirksoberligateams der Schwabmünchner Handballer. Während die Frauen am Samstagabend um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Sporthalle gegen den VfL Leipheim ihr letztes Heimspiel der zu Ende gehenden Saison bestreiten, gastieren die Menkinger Männer bereits um 19.15 Uhr beim TSV Aichach.

Eine Woche nach dem Sieg im Herzschlagfinale über den Kissinger SC treffen die Schwabmünchner Männer in Aichach erneut auf einen Gegner, mit dem man sich in den vergangenen Jahren immer wieder sehr temporeiche und spannende Auseinandersetzungen geliefert hat.

Etwas anders als früher gestaltet sich dabei aber die Ausgangslage, denn die Aichacher rangieren doch etwas überraschend im hinteren Tabellendrittel und haben den Klassenerhalt noch nicht sicher in der Tasche. Der Knackpunkt in der Saison der Rot-Weißen war möglicherweise das Hinspiel in Schwabmünchen, als sich ihr Goalgetter Konstantin Schön mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison abmelden musste. Vier Spieltage vor Saisonende haben die Aichacher erst zwölf Zähler auf ihrem Konto. Deshalb kann der TSV Schwabmünchen wohl mit einem leidenschaftlich fightenden Gegner rechnen, der ohnehin um einiges stärker ist, als es der Tabellenstand aussagt.

„Wir haben bei allen Unzulänglichkeiten im Abschluss vergangene Woche gezeigt, dass wir die Saison auf keinen Fall hergeschenkt haben. Und diesen Weg wollen wir auch in den letzten Wochen konsequent weiter gehen“, gibt Trainer Florian Pfänder die Marschrichtung vor. Noch ohne etatmäßigen Kreisläufer, aber dennoch mit einer schlagkräftigen Truppe führt der Weg der Gelb-Blauen in die Halle des Aichacher Gymnasiums und hoffentlich auch zu zwei weiteren Zählern auf der Habenseite.

Letztes Heimspiel der Frauenmannschaft

Zum letzten Mal auf eigenem Parkett präsentieren sich die Bezirksoberligafrauen des TSV, die vor den beiden abschließenden Spieltagen einen Punkt hinter Tabellenführer Aichach auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen müssen, um selbst noch die Hand an die Meisterschale zu bekommen. Voraussetzung dafür sind natürlich zwei eigene Siege zum Saisonabschluss. Mit dem VfL Leipheim stellt sich dabei ein nicht zu unterschätzender Gegner in der schönen Hans-Nebauer-Halle vor.

Mit 18:14 Zählern hat der VfL bisher eine sehr ordentliche Runde gespielt und steht derzeit auf Platz fünf. Und auch wenn die Schwabmünchnerinnen das Hinspiel klar gewonnen haben, werden die Karten nun sicher komplett neu gemischt.

Sollten die Schützlinge von Trainer Holger Hübenthal allerdings ähnlich fokussiert und motiviert wie vor Wochenfrist gegen den Kissinger SC ins Spiel gehen, dann gehört die Favoritenrolle sicher klar den Gelb-Blauen.

Das Team um Kapitän Caro Bischof hofft auch ohne ein vorangehendes Männer-Heimspiel auf viel Unterstützung im noch laufenden Titelkampf und will sich mit einer guten Leistung bei seinen tollen Fans beim letzten Heimauftritt bedanken.

C1-Mädchen stellen sich als bayerischer Vizemeister vor

Zum Auftakt des Heimspieltags empfängt die weibliche C1-Jugend ab 16.15 Uhr in der Bayernliga den HCD Gröbenzell. Die Mannschaft des Trainergespanns Lars Lammich und Konrad Spatschek hat die bayerische Vizemeisterschaft und damit den größten Erfolg der Schwabmünchner Jugendhandballgeschichte bereits sicher. Beim letzten Heimspiel wollen die Mädchen vielen Zuschauern noch einmal zeigen, was in ihnen steckt. (SZ)

