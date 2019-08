vor 19 Min.

Glücklich noch einen Punkt gerettet

Emre Cevik rettet auf der Linie und wohl so den Punkt für Türkgücü, denn dadurch ging es nur mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.

SV Türkgücü Königsbrunn erkämpft sich nach Rückstand noch ein 2:2 beim Aufsteiger

Von Hieronymus Schneider

Friedberg Auch im zweiten Auswärtsspiel der neuen Bezirksligasaison tat sich der SV Türkgücü Königsbrunn beim Aufsteiger TSV Friedberg sehr schwer. Nach einer total verschlafenen ersten Halbzeit schien mit dem noch als glücklich zu bezeichnenden 0:2-Rückstand schon alles verloren. Doch mit einer Energieleistung nach der Pause konnte die Elf von Spielertrainer Burak Tok noch einen Punkt aus Friedberg mit nach Hause nehmen.

Bei hohen Temperaturen dauerte es in der prallen Sonne eine Viertelstunde, bis das Spiel Fahrt aufnahm. Nach je einer Ecke auf beiden Seiten führte der erste gefährliche Angriff der Friedberger gleich zum Erfolg. Kapitän Marcel Pietruska spielte Marko Mladenovic auf halblinks im Strafraum frei und gegen dessen Flachschuss hatte Türkgücü-Torhüter Rene Bissinger das Nachsehen. Schon zehn Minuten später kam der nächste Schock für die Gäste. Wieder war es Pietruska, der von rechts hoch in den Strafraum flankte. Diesmal stieg Simon Bunk am höchsten und zirkelte den Kopfball ins lange Eck zum 2:0. Türkgücü fand überhaupt nicht ins Spiel, die Angriffe liefen oft ins Leere oder wurden eine sichere Beute der starken Friedberger Abwehr. Das Fehlen von Spielmacher Erdinc Kaygisiz machte sich doch stark bemerkbar. Nach 26 Minuten wurde der glücklose Stürmer Kerem Cakin durch den Abwehrspieler Serkan Demharter ersetzt.

Trotzdem marschierten die Platzherren immer wieder allzu leicht durch die von Burak Tok mühsam zusammengehaltene Verteidigung und vergaben weitere Großchancen. Emre Cevik konnte nach einer Ecke per Kopf auf der Linie klären. Pietruska schoss freistehend aus etwa zehn Metern neben das Tor und Bunk traf nur die Latte. Der TSV Friedberg spielte überzeugend auf und hatte den SV Türkgücü in der ersten Halbzeit im Sack, vergaß aber, diesen auch zuzumachen.

Nach Wiederanpfiff kamen die Königsbrunner mit völlig neuem Elan aus der Kabine. Dominik Britsch brachte bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause gleich frischen Wind ins Spiel, bekam aber eine Flanke von Kaan Arkac nicht unter Kontrolle. Einen Freistoß von Cemal Mutlu jagte Cemal Nam volley an die Latte. Dieses Pech wurde wenig später ausgeglichen, als Schiedsrichter Daniel Uhrmann nach einer angeschossenen Hand zum Entsetzten der Friedberger auf den Elfmeterpunkt zeigte. Diese Chance ließ sich Cemal Mutlu nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:2. Davon beflügelt setzten die Türkgücü-Spieler nach, und fünf Minuten später erzielte Mehmet Vural auf Pass von Britsch per Flachschuss den Ausgleich.

Danach konnte der TSV Friedberg wieder besser dagegenhalten und bremste den gegnerischen Angiffsschwung mehr und mehr ein. In der Schlussphase setzte Burak Tok mit dem früheren Torjäger-Oldie Dardan Jasiqi noch einen Joker im Sturmzentrum ein. Bis zum Schlusspfiff war es nun ein Spiel auf des Messers Schneide, doch keinem Team gelang der Lucky Punch zum Sieg. Letztlich gaben sich beide Teams mit dem einen Punkt vor der englischen Woche zufrieden.

Der SV Türkgücü Königsbrunn erwartet am Donnerstag den SV Heimertingen und muss am Samstag beim VfL Kaufering antreten.

TSV Friedberg Zimmermann, Franz, Bas, Pfeifer, Winter, Bamario, Rajc (61. Bülles), Mladenovic, Bunk (61. Seifert), Fischer, Pietruska (86. Bür) – Trainer Dabestani

SV Türkgücü Königsbrunn Bissinger, Cevik (46. Britsch), Hauck, Tok, Vural (79. Jasiqi), Mutlu, Nam, Karaduman, Michel, Arkac, Cakin (27. Demharter) – Trainer Tok

Zuschauer 200

Tore 1:0 Mladenovic (17.), 2:0 Bunk (26.), 2:1 Mutlu (50., Handelfmeter), 2:2 Vural (55.)

Themen Folgen