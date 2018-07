Gold und Silber für Untermeitingen

vor 39 Min.

Turnerinnen erfolgreich

In Mering fand der Mannschaftswettbewerb der Turnerinnen des Turngaus Augsburg statt. Fünf Mannschaften des SV Untermeitingen kämpften an diesem Tag mit 24 Turnerinnen um den Sieg in den jeweiligen Altersklassen. Dabei siegten die achtjährigen Turnerinnen aus Untermeitingen.

Gleich drei Teams brachten Silber mit zurück nach Untermeitingen. Die jüngsten Teilnehmerinnen in der Klasse der Siebenjährigen (Leonie Bellomo, Marie Knoll, Isabella Leichtenstern und Lia Müller), die Zehn- bis Elfjährigen (Annika Dreher, Alina Lipowsky, Tatjana Hafner, Constanze Lichtblau, Annika Pfleger und Jessica Tutte) und die 14- bis 17-Jährigen (Hanna Bucher, Franziska Hoffmann, Lena Klöss, Larissa Lipowsky und Vanessa Reichelt) beendeten den Wettbewerb auf Platz zwei.

Sogar eine Erstplatzierung konnten die Untermeitinger Mädchen erringen. Die achtjährigen Turnerinnen (Diana Brigemann, Lara Kästner, Lina Koller, Nadine Reis und Amanda Tutte) setzten sich gegen ihre Konkurrentinnen durch und erreichten am Ende des Tages einen starken ersten Platz.

Außerdem belegten Cheyenne Minnich, Acelya Börner, Laura Nather und Selina Tann bei den Neunjährigen einen guten fünften Platz. (SZ)

