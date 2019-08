11:49 Uhr

Gold und zweimal Bronze bei der EM

Josef Wegscheider aus Schwabmünchen gewann bei der Vorderlader-Europameisterschaft in Ungarn Gold mit der Mannschaft und zweimal Bronze in den Einzelwettbewerben.

Von Hieronymus Schneider

Schwabmünchen hat einen frischgebackenen Europameister und auch sein Verein „Singoldschützen Großaitingen“ kann stolz auf ihn sein: Josef Wegscheider gewann bei der 18. Vorderlader-Europameisterschaft im ungarischen Sarlós-puszta die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb in der Disziplin Original-Perkussionspistole. Mit seiner Einzelleistung in diesem Wettbewerb eroberte er sich die Bronzemedaille und zwei Tage später gewann er im Einzelwettbewerb mit seiner Spezialdisziplin Steinschlosspistole noch eine Bronzemedaille hinzu.

Es war die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft für den 60-jährigen Vorderladerschützen. Bei einem viertägigen Qualifikationsturnier im Mai auf den Standanlagen der Pforzheimer Schützengesellschaft gelang es Josef Wegscheider in seinem vierten Anlauf als einzigem Neuling in den Kugeldisziplinen, sich für die 24 Plätze im Nationalteam zu qualifizieren. Bei der Europameisterschaft traten etwa 150 bis 200 Lang- und Kurzwaffenschützen im Kampf um die Medaillen an.

Wegscheider bestritt sechs Kurzwaffenwettbewerbe. Nach der Anreise mit dem Bus in das südlich von Budapest gelegene Sarlóspuszta waren zwei Tage Trainingsschießen und Waffenkontrolle angesagt. Drei Tage später gab es den ersten Einzelwettkampf mit dem Original-Revolver, bei dem Wegscheider mit 93 Ringen den fünften Platz belegte. Nur die geringere Anzahl von Zehnern trennte ihn von der Bronzemedaille. Bei den Wettkämpfen werden 13 Schuss und ein „Ölschuss“ in einer halben Stunde abgegeben und die besten zehn gewertet. Da bei den Vorderlader-Waffen jeder Schuss einzeln mit Pulver und Kugel geladen werden muss, „darf man dabei nicht trödeln“, sagt Wegscheider.

Josef Wegscheider: Ein erhebendes Gefühl

Einen Tag später stand der Mannschaftswettbewerb mit der Original-Perkussionspistole auf dem Plan. Wegscheider holte mit seinen beiden Teamkameraden die Goldmedaille mit 275 Ringen vor Österreich mit 271 und England mit 269 Ringen. Mit seiner Einzelleistung von 93 Ringen gewann er die Bronzemedaille. „Es war ein unbeschreiblich erhebendes Gefühl, als ich auf dem Siegerpodest stand und für mich die Nationalhymne gespielt wurde“, berichtet Josef Wegscheider von diesem erfolgreichsten Tag.

Am dritten Wettkampftag lief es mit dem Replika-Revolver auf 25 und 50 Metern Entfernung nicht nach Wunsch für den Großaitinger Singoldschützen, da er wegen Reparaturen an seinem Heimatschießstand die 50-Meter-Distanz nicht trainieren konnte.

Dafür schlug am letzten Wettkampftag mit seiner Spezialdisziplin Steinschlosspistole wieder die Stunde Wegscheiders. Hier gewann er wieder eine Bronzemedaille, wie schon drei Wochen zuvor bei der deutschen Meisterschaft. Nur ein Ring trennte ihn von Gold und Silber, die an einen Spanier und einen Österreicher gingen.

Für den Deutschen Schützenbund war diese 18. Europameisterschaft mit 70 gewonnenen Medaillen die erfolgreichste aller Zeiten. Damit behaupteten die deutschen Vorderladerschützen ihre Vormachtstellung in dieser Sportart. Wegscheider war der einzige Kurzwaffenschütze aus Bayern, vier weitere Bayern traten in den Gewehrdisziplinen an. Begeistert von diesem großen Erfolg und der guten Aufnahme im Nationalteam peilt Josef Wegscheider schon die nächsten Ziele an. Er will sich wieder für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Parma (Italien) und vor allem für die Weltmeisterschaft 2021 in Deutschland qualifizieren, die wahrscheinlich in Pforzheim ausgetragen werden wird.

