00:02 Uhr

Großer Umbruch beim Türk SV

Nach zwei schweren Jahren soll es in Bobingen wieder aufwärts gehen. Ein neuer Trainer und 15 neue Spieler sollen helfen. Warum auch ein Umzug wichtig wird

Von Christian Kruppe

Die letzten beiden Spielzeiten wollen die Verantwortlichen des Türk SV Bobingen schnell vergessen machen. Kein Wunder, denn in 50 Punktspielen gab es gerade einmal sechs Siege. Dies führte zum Abstieg aus der Kreisklasse und selbst in der abgelaufenen Saison in der A-Klasse war es am Ende nur dem Ausstieg von Wehringens Reserve zu verdanken, dass ein Abstieg nicht möglich war.

Doch nun will der Türk SV Bobingen wieder angreifen. Nachdem die Abteilung kurz vor der Auflösung stand. Haluk Ates hat die Abteilungsleitung übernommen und schon in der Rückrunde der abgelaufenen Saison angefangen, die Weichen für den Neuanfang zu stellen. Dabei wird nicht nur am Kader gebastelt, sondern auch am Umfeld wird fleißig gearbeitet. Viele helfende Hände sind nun mit dabei.

Zwei Ziele haben die Bobinger dabei im Auge: die Rückkehr zur alter sportlicher Stärke und eine neue Spielstätte. Der Türk SV würde gerne den frei gewordenen Bobinger Wiesenhang als neue Heimat haben. „Dazu sind wir in intensiven Gesprächen mit der Stadt Bobingen“, erklärt Haluk Ates. „Das wäre für uns ein wichtiger Schritt nach vorne“, ergänzt sein Vorstandskollege Erkan Suicmez. Den Anspruch an den Wiesenhang will der Türk SV Bobingen mit sportlichen Erfolg untermauern. Erster Schritt in diese Richtung war die Verpflichtung von Herbert Wiest als Trainer. Der bringt eine ordentliche Portion an Erfahrung und Erfolge mit.

Und klare Ziele. In der kommenden Saison ist die Rückkehr in die Kreisklasse klare Vorgabe. „Das wird kein Selbstläufer, auch wenn wir viele starke Neuzugänge haben. Wir müssen erst einmal eine Mannschaft werden“, stellt Wiest klar. Gelingt ihm das, zählt der Türk SV zu den Topanwärtern auf den Aufstieg. Wobei die Kreisklasse nicht Endstation sein soll. Die Kreisliga und vielleicht mehr, das ist das Fernziel. Wie Haluk Ates es ausdrückt: „Wir wollen auf Augenhöhe mit dem TSV Bobingen kommen.“ Um das sportliche Ziel zu erreichen, sind insgesamt 15 neue Gesichter im Bobinger Kader. Darunter nicht wenige Hochkaräter. Allen voran Christian Lang, den die Bobinger als „Königstransfer“ bezeichnen. Kein Wunder, denn der Defensivmann war zuletzt beim TSV Meitingen in der Bezirksliga aktiv.

Die Neuen im Überblick: Christian Lang (TSV Meitingen), Ibrahim Tonar, Kemal Bitlis (Türkgücü Königsbrunn), Fayet Dijeme (TSV Firnhaberau), Uzun Anil, Erdöl Murat, Mutlu Tuncay (Wehringen), Ertürk Gökmen (Türkgücü Landsberg), Itua Saddadi (Rockolding), Murat Calli, Olcay Tonar (TSV Bobingen), Tolga Yildiz (SV Oberndorf), Ali Gündüz (VfR Foret), Samuel Osakuade (TSV Gilching), Thomas Stepka (SC Deining).

Themen Folgen