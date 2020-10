vor 50 Min.

Gut gekämpft aber wieder nichts gewonnen

SpVgg Lagerlechfeld bleibt zum dritten Mal ohne Punkt und Tor

Von Hieronymus Schneider

Der FC Horgau sicherte seine Tabellenführung in der Kreisliga mit einem 2:0-Heimsieg über den TSV Göggingen. Zu den wegen Corona pausierenden Verfolgern Anhausen und Langerringen konnte der TSV Dinkelscherben mit einem Sieg über die Schwabmünchner Reserve aufschließen.

Zusmarshausen - SpVgg Lagerlechfeld 2:0 (1:0) - Auch im dritten Auswärtsspiel hintereinander im westlichen Landkreis war für den Aufsteiger aus dem Lechfeld nichts zu holen. Zwar stimmte die Leistung beim Team um Daniel Raffler und David Bulik durchaus, denn es leistete lange erfolgreich Widerstand gegen die anstürmenden „Zusser“. Doch das Glück war wieder einmal nicht auf der Seite der Lechfeldhasen. Nach 18 Minuten musste Walter Bitz verletzt vom Platz und nach gut einer halben Stunde rutschte Verteidiger Niklas Bauer eine scharfe Flanke von Jonas Watzal so unglücklich über den Spann, dass der Ball zum 1:0 für die Platzherren im Netz landete. Erst in der zweiten Halbzeit entwickelten auch die Gäste so etwas wie Torgefahr. Yannick Tauscher scheiterte nur knapp an Torwart Ralf Husic und Alexander Kergels Schuss wurde gerade noch zur Ecke abgewehrt. Daniel Raffler versuchte, durch seine Einwechslung den Druck zum Ausgleich noch zu verstärken (58.) Doch zehn Minuten später verwertete Zusmarshausens Sturmspitze Luka Jaskolka eine scharfe Flanke von links direkt an Torwart Robin Scheurer vorbei zum entscheidenden 2:0.

Tore 1:0 Eigentor Niklas Bauer (32.), 2:0 Jaskolka (70.) - Zuschauer 100.

Schwabmünchen II - TSV Dinkelscherben 0:5 (0:2) - Kein Land sahen die Schwabmünchner gegen einen überlegenen Gegner. Neben der Schlappe schmerzt die schwere Knieverletzung von David Juric.

Tore 0:1 Kastner (12.), 0:2 Kastner (26.), 0:3 Wiener (70.), 0:4 Brecheisen (77)., 0:5 Kania (87./Foulelfmeter) - Gelb-Rot Lang (SMÜ/82.)

