„Gutachterkrieg“ um den Lechpark

Plus Der Gemeinderat Untermeitingen wägt stundenlang Einwände zum neuen Lechpark ab. Statt eines Beschlusses gibt es noch eine öffentliche Auslegung. Bis zur Umsetzung der Pläne könnte es noch lange dauern.

Der revitalisierte Lechpark wird die kleinen Läden in Schwabmünchen kaum beeinträchtigen – oder doch ganz massiv? Da sind sich die Gutachter nicht einig. Einen von ihnen hat Schwabmünchen beauftragt, den anderen Untermeitingen. Die Meinungsverschiedenheit verzögert nun den Zeitplan der Gemeinde Untermeitingen.

„Die Revitalisierung des Lechparks und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen wie der Bebauungsplan sind kein Standardvorhaben“, sagte Bürgermeister Simon Schropp zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. „Wir werden noch ausführlicher erörtern und abwägen und nicht, wie vorgesehen, die Satzung heute beschließen, sondern erneut in die öffentliche Auslegung gehen.“

Schwabmünchen sieht Innenstadt gefährdet

Nach dieser Vorbemerkung trug Gert Guggemos, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, seine Sichtweise zu den von der Stadt Schwabmünchen vorgelegten Argumente gegen das Projekt vor. Schwabmünchen Gutachter warf dem Untermeitinger Rat insbesondere Verstöße gegen die interkommunale Abstimmungspflicht und Abwägungsmängel vor. „Die Stadt Schwabmünchen sieht aus verschiedenen Gründen die Funktionsfähigkeit ihrer Innenstadt gefährdet“, fasste Guggemos zusammen. Die sei aus Sicht der Stadt durch mehrere Gutachten belegt.

Dem gegenüber stünden die Gutachten der BBE Handelsberatung, die vom Investor in Auftrag gegeben und für die Gemeinde Untermeitingen als Grundlage der Bewertung für das Projekt gesehen werde. Demnach würde der Schwellenwert der Kaufkraftverlagerung der üblich angenommenen Grenze von zehn Prozent nicht überschritten. „Alles was Prozentual unter der Linie liegt, ist als normale Konkurrenz zu verstehen“, sagte Guggemos.

Außerdem kritisierte Schwabmünchen, dass der Lechpark nicht an einem städtebaulich integrierten Standort liege. Die Untermeitinger Stellungnahme hingegen hielt fest, dass in ländlichen Gebieten 500 bis 1000 Meter zu Einkaufsgelegenheiten als zumutbar und normal gelten würden. Auch die Nähe zum Ortsteil Lagerlechfeld, der rund zur Hälfte dem Untermeitinger Gemeindegebiet angehört, fand Erwähnung. „Die gewählten Faktoren, die ein Gutachter in seine Aussage einfließen lässt, sind unterschiedlich. Die Gutachten sind äußerst komplexe Gebilde und jeder glaubt seinem Gutachter. Wir sind in einem Gutachterkrieg“, stellte Guggemos trocken fest. Statt eines Ratsbeschlusses steht nun eine erneute Auslegung aus, deren Ergebnisse wieder abgewägt werden müssen. Doch auch wenn danach der Gemeinderat Untermeitingen einen positiven Beschluss fasst, sieht der Anwalt eine Schwierigkeit: Eine Normenkontrollklage der Stadt Schwabmünchen vor dem Verwaltungsgericht sei nicht auszuschließen. „Und das kann zwischen neun Monate und fünf Jahren dauern.“ Diese Aussichten sorgten nicht für gute Stimmung im Rat. „Wieso jammert Schwabmünchen wegen der Gefährdung ihrer Innenstadt, wenn sie selber im Gewerbegebiet Nord der Vergrößerung des V-Marktes zugestimmt haben?“, fragte Gemeinderat Maximilian Osterried (CSU) sichtlich erregt. „Sogar im neuen Baywa-Baumarkt sind Flächen für Innenstadtbedarf ausgewiesen“, fügte Bürgermeister Schropp hinzu. Bernd Früchtl (SPD) stieß in das gleiche Horn: „ Schwabmünchen tut das, was sie bei uns kritisieren“.

Rechtsanwalt Gert Guggemos riet davon ab, diese Argumentation in die Abwägung aufzunehmen, dass man sich nicht auf den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes berufen könne. „Dafür müssen auch die gleichen Rahmenbedingungen gelten. Jedoch ist Schwabmünchen ein Mittelzentrum und Untermeitingen ein Grundzentrum“.

Handelsverband gegen den Lechpark Untermeitingen

Neben einigen anderen Stellungnahmen aus den Reihen der Träger öffentlicher Belange bezog der Handelsverband Bayern erneut Stellung gegen das Projekt, da es seiner Meinung nach dem Landesentwicklungsprogramm widerspreche. Insbesondere die mögliche Entstehung eines Outlet-Centers bereite der Organisation Sorge. Bürgermeister Simon Schropp erklärte auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung, dass ein solches Outlet-Center bei den Überlegungen und Planungen der Gemeinde Untermeitingen gar nicht im Gespräch sei. Was der Investor davon halte, könne er freilich nicht wissen.

Ebenfalls auf Nachfrage betonte Schwabmünchen Bürgermeister Lorenz Müller, dass seine Ablehnung des Lechparks in der geplanten Form sich ausdrücklich nicht gegen die Nachbargemeinde richte: „Es geht nicht darum, Untermeitingen in seine Planungshoheit hineinzureden. Ich setze mich nur für den Einzelhandel in Schwabmünchen ein.“ Die Stadt bekomme viel Geld von der Städtebauförderung, um die Innenstadt attraktiv zu gestalten und dazu gehörten eben auch die Einkaufsmöglichkeiten. Die würden aber durch die geplante Revitalisierung „sehr grundsätzlich und massiv beeinträchtigt.“ (mit weda-)

