vor 37 Min.

Gute Leistung reicht nicht zum Sieg

Bobingen zeigt gegen das Topteam aus Göggingen eine starke Leistung

Bobingen Die Singoldstädter Handballer zeigten eine Reaktion auf die schwache Bezirksoberligapartie am vergangenen Samstag.

Von einer bärenstarken Abwehr aus gingen die Männer um den starken Torhüter Gebauer nach zehn Minuten mit 6:2 in Führung. Im Angriff spielte der TSV mit hohem Tempo und sehr variabel und konnte so die Abwehr der Gögginger vor Probleme stellen. Allen voran die Einstellung war heute eine andere. Bobingen gab alles in der Abwehr und Göggingen wusste am Ende des ersten Durchgangs nur noch mit Einzelaktionen zu Helfen. Mit einem 13:10 Spielstand pfiff das sehr gute Schiedsrichtergespann den ersten Durchgang ab. Das die Gäste noch einen Gang hochschalten konnte, wussten die Bobinger genau und so geschah es zu Beginn der zweiten Hälfte. Die Gastgeber hatten weiter eine klasse Abwehrarbeit und vorne legte der starke Matthias Kraus los. Der Linkshänder konnte fünf seiner sieben Tore im zweiten Durchgang machen und ließ Bobingen von der Sensation träumen.

Doch der Traum war schnell verflogen, als Göggingens Rückraum Ass Patrick Schupp zum 19:19 Ausgleich einnetzte.

Von da an nahm die faire Partie eine Wendung. Die Gäste hatten nun das Momentum auf ihrer Seite. Die Singoldstädter verwarfen in dieser Phase zu viel und die Deckung schaffte es nicht mehr, Schupp und seine Teamkollegen vom Tore werfen abzuhalten.

Doch Bobingen gab nicht auf und kämpfte weiter um jeden Meter Hallenboden. So schafften sie es vier Minuten vor Schluss auf 26:28 zu verkürzen, doch zwei Tore von Schupp und das Spiel war beendet.

Doch mit dem Endstand 28:30 konnte man durchaus zufrieden sein. „Wir haben bewiesen, das wir mit den guten Mannschaften mithalten können. Uns fehlt nur die Konstanz,“ so der junge Lukas Huber.

Für Bobingen geht es in die Endphase der Saison. Nächste Woche steht die Auswärtspartie in Niederraunau an.

TSV Bobingen Gebauer, Lenz (Tor); Kraus (7), Pillmayr (6/1), Huber (4), Gerstenberg (4), Müller (3), Muliyanto (2), Obele (1), Pfeffer (1), Arlt, Vogt, Hermann, Stadlmair J., Riedlinger.

