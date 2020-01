08.01.2020

Guter Start in die Rückrunde

Die Kleinaitinger Volleyballerinnen siegten klar gegen Mauerstetten und führen damit weiter die Tabelle in der Bayernliga an.

Mit einem 3:0-Sieg gegen Mauerstetten bleiben die Kleinaitingerinnen auf Platz eins

Die Bayernliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen sind erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Sie setzten sich am Wochenende mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:21) gegen den SV Mauerstetten durch.

Bereits in der Kabinenansprache machte Kleinaitingens Trainer Peter Maiershofer klar: „Ein guter Start in die Rückrunde ist heute wichtig. Wir kämpfen um jeden Ball und vor allem die ersten Punkte sind entscheidend.“ Gesagt getan – in alle drei Sätze startete man konsequent und konnte mit druckvollen Aufschlägen und starkem Einsatzwillen schwierige Bälle auf die gegnerische Seite spielen und Mauerstetten schier zur Verzweiflung bringen. So ging der erste Satz mit 25:19 an die Kleinaitinger Volleyballerinnen.

Nur im zweiten Satz, als man schon mit 7:0 in Führung lag, musste man einen kleinen Einbruch verzeichnen. Die Annahme kam nicht zu Zuspielerin Ria Mayr und Mauerstetten konnte schon beim Stand von 8:9 fast ausgleichen. Dann aber gingen die Kleinaitinger Volleyballerinnen wieder konzentrierter im Block und der Abwehr zu Werke und gewannen den Satz am Ende klar mit 25:18.

Im dritten Satz vergrößerte Mauerstetten den Block und die Angreifer taten sich schwer, eine Lücke zu finden, wenn die Annahme nicht perfekt war. Aber im Trainingslager zwischen Weihnachten und Silvester hatte man einige neue Kombinationen ausprobiert und immer wieder konnte man überraschende Angriffe zeigen und teilweise blockfrei punkten. So gewann man auch den dritten Satz mit 25:21.

Damit sichern sich die Kleinaitinger Damen den ersten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd. (SZ)

Themen folgen