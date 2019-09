vor 26 Min.

Hält der Langerringer Höhenflug an?

Dem gut gestarteten Aufsteiger steht in der Kreisliga beim FC Haunstetten die nächste Reifeprüfung bevor

Von Hieronymus Schneider

Nach drei Spieltagen steht der Aufsteiger SpVgg Langerringen mit einem blendenden Start punktgleich mit dem FC Horgau an der Spitze der Fußball-Kreisliga.

Nach dem Auftaktsieg gegen den Mitaufsteiger SpVgg Lagerlechfeld und dem Remis beim anderen Neuling TSV Kriegshaber ist der Truppe von Trainer Klaus Köbler mit dem 4:3 in letzter Minute gegen den TSV Göggingen auch der erste Sieg gegen ein eingesessenes Kreisligateam gelungen.

Nun steht die nächste Reifeprüfung beim FC Haunstetten bevor. Die Haunstetter sind zwei Jahre vorher aufgestiegen und lieferten sich damals ein hartes Duell um die Meisterschaft eben mit den Langerringern, die dann in der Relegation scheiterten. Beim damaligen 4:3-Heimsieg des FC Haunstetten ging es hoch her. Danach trafen beide Vereine noch einmal im Totopokal im August 2018 aufeinander und da gewann der FC Haunstetten mit 3:1 in Langerringen.

Klaus Köbler muss allerdings auf die beiden Stützen Lukas Müller und Mario Müller verzichten, aber dafür ist Patrick Schorer wieder dabei. „Wir haben einen großen Kader und müssen solche Ausfälle kompensieren können“, sagt Köbler. Der FC Haunstetten wird im zweiten Jahr seit dem Aufstieg von Florian Egger trainiert, der zuvor als Spielertrainer beim FC Königsbrunn erfolgreich gegen den Abstieg aus der Kreisliga gekämpft hat. Auf den fulminanten Start mit dem 6:1-Sieg gegen den Aufsteiger TSV Kriegshaber mit drei Toren des Wehringer Neuzugangs Thomas Stockinger folgten zwei Niederlagen beim TSV Göggingen und bei der Reserve des TSV Schwabmünchen.

Deshalb wird Florian Egger von seiner Mannschaft nun einen Heimsieg fordern, um sich vom elften Platz wieder zu verbessern. Die Partie findet bereits am Samstag um 17 Uhr statt.

Einen Platz hinter dem FC Haunstetten steht der FC Königsbrunn, der bisher nur einen Punkt ergattern konnte. Im Aufsteigerduell am Sonntagvormittag beim TSV Kriegshaber steht das Team von Trainer Johannes Georgs deshalb genauso unter Zugzwang wie der Gegner, der auch erst einen Punktgewinn aus dem Heimspiel gegen Langerringen aufweist. Die personellen Probleme der Königsbrunner sind durch Erkältungskrankheiten und wegen der Roten Karten für Thomas Jung und Mario Krnezic im Spiel gegen Lagerlechfeld noch größer geworden. „Trotzdem dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen und wollen uns in Kriegshaber behaupten“, sagt Trainer Georgs.

Für die SpVgg Lagerlechfeld kommt es im Heimspiel gegen den Mitaufsteiger TSV Täfertingen darauf an, ob man von einem guten Saisonstart sprechen kann. „Wenn wir an die Leistung des ersten Heimsiegs gegen den SSV Anhausen anknüpfen und auch das zweite Heimspiel gewinnen, dann ist es ein gelungener Einstieg in die Kreisliga“, sagt Spielertrainer Daniel Raffler. Auch er hat personelle Probleme, weil vier Spieler noch nicht zur Verfügung stehen. Die Täfertinger haben ebenso vier Punkte auf dem Konto wie die Lechfeldhasen, die sie in den Heimspielen gegen die SpVgg Westheim und den TSV Dinkelscherben holten. Auswärts wurde beim TSV Zusmarshausen mit 2:3 verloren. Im Totopokal haben sie am Mittwoch den A-Klassisten TSV Mühlhausen mit 2:0 aus dem Rennen geworfen.

Die Reserve des TSV Schwabmünchen geht nach dem klaren Heimsieg über den FC Haunstetten mit breiter Brust in die Partie bei der SpVgg Westheim. Das neu formierte Team der beiden Spielertrainer Sebastian Holzer und Christoph Käsberger ist nach zwei vorherigen Punkteteilungen noch unbesiegt.

Dagegen haben die bisher immer zur Spitzengruppe zählenden Westheimer einen glatten Fehlstart hingelegt. Nach drei Niederlagen in Täfertingen, daheim gegen den Kissinger SC und beim FC Horgau, stehen die Kobelkicker mit null Punkten am Tabellenende. Auch das Totopokalspiel am Dienstag gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Neusäß wurde mit 0:1 verloren. Trainer Oliver Haberkorn hofft mit dem Einsatz von Torjäger Marco Spengler auf eine Trendwende.

FC Haunstetten – SpVgg Langerringen (Samstag, 17 Uhr); TSV Kriegshaber – FC Königsbrunn (Sonntag, 10.30 Uhr); SpVgg Lagerlechfeld – TSV Täfertingen SpVgg Westheim – TSV Schwabmünchen II (beide Sonntag, 15 Uhr).

