vor 39 Min.

Hängende Köpfe zum Auftakt bei Türkgücü Königsbrunn

Mit hängendem Kopf verließ Spielertrainer Burak Tok nach der knappen Niederlage in Neugablonz den Platz.

Türkgücü Königsbrunn beißt sich an der Neugablonzer Abwehr die Zähne aus. Die Mittelfeldachse müht sich redlich, doch spätestens am Strafraum ist Schluss.

Von Hieronymus Schneider

Das war ein unerwarteter Dämpfer für die Elf des neuen Cheftrainers Burak Tok. Nach einer glänzenden Testspielserie mit fünf Siegen und einem Unentschieden gegen gleich- und höherklassige Gegner wurden dem SV Türkgücü Königsbrunn gleich im ersten Punktspiel der Fußball-Bezirksliga Süd beim 0:1 beim BSK Olympia Neugablonz die Grenzen aufgezeigt.

Dabei gehörte der Anfang der Partie den Gästen aus der Brunnenstadt. Neuzugang Cemal Mutlu setzte bereits in der achten Minute ein Zeichen mit einem gewaltigen Freistoß an die Oberkante der Latte. Vier Minuten später hatte der aufgerückte Abwehrspieler Tolga Özkan nach einer Mutlu-Ecke die Chance zum Führungstreffer, doch er traf den Ball nicht voll und so konnte ihn Torwart Dennis Starowoit abwehren.

Königsbrunn hat zweimal Glück

Doch mit der ersten guten Möglichkeit durch Alexander Günter kam die Heimelf immer besser ins Spiel. Vier Minuten später war es erneut Günter, der Benjamin Maier mustergültig bediente, doch sein Schuss ging nur an die Unterkante der Latte. Den Abpraller köpfte Neuzugang Drazen Jelic über das Gehäuse. Der BSK beherrschte das Mittelfeld und nahm mit gekonnten Ballstafetten oft die Türkgücü-Abwehr auseinander. Ein blitzsauber herausgespielter Treffer wurde wegen Abseits zurückgepfiffen.

Bei Türkgücü mühte sich die Mittelfeldachse um Erdinc Kaygisiz, Oghuzan Karaduman und die „Neuen“ Cemal Mutlu und Cemal Nam redlich, aber die Pässe in den Strafraum wurden zumeist abgefangen und lange Verlegenheitsbälle verliefen im Sande.

Königsbrunns Offensivbemühungen verlaufen zu oft im Sande

Nach dem Seitenwechsel brachte Burak Tok mit Kerem Cakin für Emre Cevik eine offensivere Variante auf der linken Seite und das führte auch zu einer Drangperiode auf das Tor der Neugablonzer. Mitten in diese Phase hinein erzielte Drazen Jelic das Tor des Tages, als er eine scharfe Flanke von Sandro Reichert volley ins Tor verlängerte. Da hatte auch der Königsbrunner Torwart René Bissinger, der sonst alles hielt, keine Abwehrchance (64.).

Nun griff Spielertrainer Burak Tok selbst ins Geschehen ein und versuchte, sein Team nach vorne zu bringen, um wenigstens noch einen Punkt zu retten. Trotz des erhöhten Angriffsdrucks gelang es aber nicht, klare Torchancen herauszuspielen. Mehmet Vural versuchte es noch mit einem Schuss aus spitzem Winkel, doch Keeper Starowoit ließ sich nicht überlisten. So brachten die Neugablonzer bei gelegentlichen Konterchancen den Auftaktsieg über die Zeit. Mit den Worten „Kopf hoch“, schickte Burak Tok seine enttäuschten Spieler in die Kabine. Nun kommt es darauf an, das nächste Heimspiel zu gewinnen. Doch da kommt ausgerechnet der Angstgegner TV Erkheim nach Königsbrunn.

BSK Olympia Neugablonz – SV Türkgücü Königsbrunn 1:0 (0:0)

BSK Olympia Neugablonz Dennis Starowoit, Sandro Reichert, Lucas Stumpe (54. Fabio Reichert), Maximilian Nieberle, Dorijan Ozvald, Mathias Franke, Julian Süß, Zoran Vrbanic, Drazen Jelic (90. Alessandro Mormina), Benjamin Maier, Alexander Günter – Trainer Rrust Miroci

SV Türkgücü Königsbrunn René Bissinger, Emre Cevik (46. Kerem Cakin), René Hauck (73. Damjan Canovic), Serkan Demharter (71. Burak Tok), Tolga Özkan, Cemal Nam, Oguzhan Karaduman, Mehmet Vural, Erdinc Kaygisiz, Cemal Mutlu, Murat Civek – Trainer Burka Tok

Tor 1:0 Drazen Jelic (64.)

Schiedsrichter Moritz Osteried (Augsburg)

Zuschauer 200

