vor 56 Min.

Handball begeistert Kinder

Der BHC Königsbrunn stellte die Sportart Handball mit Schnupperstunden an insgesamt fünf Schulen in Königsbrunn und Bobingen vor.

Der BHC Königsbrunn bringt Grundschülern die Sportart näher

Mit dem Ziel, den Handballsport bei den Kindern bekannt zu machen und Nachwuchs für die Sportart zu gewinnen, rief der Bayerische Handballverband den Grundschulaktionstag ins Leben. Dafür engagierte sich auch der BHC Königsbrunn. Mit einigen Helfern bot er an insgesamt fünf Schulen ein einen Vormittag füllendes Programm.

Neben den Königsbrunner Grundschulen Nord, Süd und West waren die Königsbrunner Handballer auch an der Laurentius Schule in Bobingen sowie der Christophorus Schule unterwegs.

Mehr als 400 Kindern wurde mit einem bunten Mix aus Bewegungsspielen und Übungen die Sportart Handball vorgestellt. Allein an der Christophorus Schule sprangen in der ersten Einheit 50 Kinder gleichzeitig durch die Halle und erfreuten sich am Prellen und Werfen, aber auch an kleinen Kraft- und Geschicklichkeitsübungen. Zum Abschluss wurde auch schon Handball gespielt. Viele Kinder zeigten sich hierbei recht talentiert und hatten großen Spaß.

Auch von den Lehrern kam ein positives Feedback und nicht wenige wünschen sich eine Wiederholung. Ähnlich gut waren die Eindrücke auch an den anderen Schulen, sodass sich der BHC Königsbrunn insgesamt über gute Werbung für die Sportart Handball freuen kann und vielleicht das eine oder andere Talent für den Handballsport gewinnen konnte. (SZ)

