07:33 Uhr

Handballerinnen fahren nach Berlin

Den Handballerinnen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums stehen fünf spannende Tage bevor. Was sie sich vom Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ erwarten.

Aufregung, Nervosität und Vorfreude waren riesig, als die Handballmannschaft und zwei Lehrerinnen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums am Dienstag zum Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ nach Berlin abreisten. Was sie dort wohl erwartet?

Seit Tagen gab es kein anderes Thema mehr für die Handballerinnen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen: Die WhatsApp-Gruppe lief über, der Koffer wurden mehrmals umgepackt.

Bereits zum dritten Mal dabei

Bereits zum dritten Mal fährt eine Handballmannschaft des Leonhard-Wagner-Gymnasiums zum Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia nach Berlin“. Das ist noch keinem anderen Team dort gelungen, im Gegenteil: Bisher schaffte es nur eine Mädchenmannschaft Tischtennis des LWG nach Berlin und zwar 1987 und 1988.

2009 erreichten die Handballerinnen den tollen sechsten Platz, 2012 wurden sie 13. und was 2019 bei diesem Großereignis für das LWG herauskommt, das steht noch in den Sternen. Immer mit dabei war Lehrerin Helga Radloff, die sich aber diesen Erfolg nicht selbst auf die Fahne schreiben will: „Das ist natürlich vor allem der Erfolg der Handballabteilung des TSV Schwabmünchen, die hervorragende Jugendarbeit betreibt.“

Fast alle elf Mädchen (Jahrgänge 2004/2005), die diesmal mit nach Berlin fahren. Sie stammen aus den Klassen 8a,b,c und 9a,b, spielen dort in unterschiedlichen Mannschaften, fünf davon in einem Bayernligateam, das am Ende der Saison den starken zweiten Platz belegte. „Der Vorteil ist“, so Radloff, „dass die Mädels sich gut kennen und dadurch gut eingespielt sind. Sie verbringen sogar viel Freizeit miteinander. Handball ist für sie alles.“

Qualifikationsturniere souverän gewonnen

Natürlich tat ein Übriges, dass sie seit Monaten alle Qualifikationsturniere für Berlin gemeinsam bestritten und souverän gewannen: Kreis- und Regionalentscheid, Bezirksfinale, südbayrisches Qualifikationsturnier und auch das bayrische Finale, bei dem gegen das Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach mit 21:17 gewonnen wurde. „Das ist ein riesiger Erfolg für die Mädels, für unsere Schule und für die Region“, betonte die zweite Lehrkraft, die mit nach Berlin reist, Ursula Leuthmetzer.

Was ist nun sportlich von dem Menkinger Team zu erwarten? „Das kommt ganz darauf an, wie wir in das Turnier hineinkommen. Wir hoffen aber auf die Finalrunde“, erklärt Helga Radloff. Da von den gegnerischen Teams aus allen anderen Bundesländern nichts bekannt ist, kann auch nur schwierig eine Prognose über das eigene Abschneiden gegeben werden. „Ich weiß aber, dass die Sportschulen vor allem aus den neuen Bundesländern sehr stark sind, weil sie bis zu 14 Mal pro Woche trainieren“, so Radloff und betont weiter: „Wir werden um jedes Tor und jeden Sieg kämpfen. Wichtig ist aber nicht nur das Sportliche bei diesem tollen Ereignis, sondern auch das Miteinander, das Gesellige, das Erleben Berlins.“

Treffen mit Nationalspielern

Deshalb sind auch neben den vielen Handballspielen eine ganze Reihe von Events geplant. Trotzdem entschieden sich die Mädels an einem Abend dafür, zu „Talk unterm Turm“ zu gehen, wo sie mit den Nationalspielern Fabian Wiede und Paul Drux zusammentreffen. Ein ganz besonderes Erlebnis wird aber wohl auch die große Abschlussveranstaltung in der Max-Schmeling-Halle mit viel Show und großem Rahmenprogramm sowie Disco werden.

Handball, das ist ein Sportart, die seit Jahren ziemlich im Wandel ist. Helga Radloff erinnert sich zum Beispiel, dass sich das Spiel seit dem Auftritt des LWG 2012 in Berlin viel verändert hat: „Die Sportlerinnen sind athletischer geworden, die Mannschaften kompakter, das Spiel schneller, offensiver, aggressiver.“ Bei der Abreise am Bahnhof in Schwabmünchen am Dienstagmorgen gab es kein anderes Thema als die bevorstehenden fünf Tage in Berlin. Und natürlich schwang bei aller Aufregung auch Stolz mit. Kein Wunder, die Mädels sind ja auch die besten Schulhandballerinnen Bayerns. (rr-)

