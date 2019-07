vor 4 Min.

Hanna Reiß und Tobias Schischma machen das Rennen

Bei der Stadtmeisterschaft in Schwabmünchen ist auch der Nachwuchs stark vertreten

Mit großer Vorfreude kämpfen alljährlich die Schwimmer um den Stadtmeistertitel in Schwabmünchen: Bei den Damen war Hanna Reiß als Titelverteidigerin von Anfang an in der Favoritenrolle, der sie schließlich auch deutlich gerecht wurde. Bei den Herren stellte sich Tobias Schischma nach langer Abstinenz wieder der Konkurrenz und konnte nach 2002 und 2013 den Titel erneut gewinnen.

Die Stadtmeisterwertung errechnet sich aus der Addition der Punktzahl von drei geschwommenen Disziplinen. Zur Auswahl stehen jeweils 100 Meter Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling. Die Siegerehrungen wurden von Bürgermeister Lorenz Müller und dem stellvertretenden Vorsitzenden des TSV Schwabmünchen, Stefan Ritschel, vorgenommen. Hanna Reiß konnte über 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling eindeutig den Sieg einfahren, sodass sie schließlich in der Gesamtwertung als Stadtmeisterin 2019 feststand.

Bei den Herren entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Tobias Schischma, Gabriel Pyka und Christian Henkel. Tobias Schischma sicherte sich die Siege über 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 100 Meter Brust. Auch bei den Herren war damit das Titelrennen entschieden.

Immer wieder großer Beliebtheit erfreut sich die Familienstaffel, die die Familie Söllner vor den Familien Gabelsberger und Mayer für sich entscheiden konnte.

Auch der noch junge Schwimmernachwuchs nahm rege am Wettkampfgeschehen teil. Mit Hanna Weiß, Emilia Kult, Sonja Mayer, Oliver Fiksei, Konstantin Henkel und Nikolas Ertle starteten mehrere Sechsjährige über 25 und 50 Meter Brust oder Freistil. Leano Baindl mit fünf Jahren war jüngster Nachwuchsschwimmer über 25 Meter Freistil.

In den Jahrgängen 2011 und 2012 konnten Noah Gabelsberger, Elio Baindl, Florian Fischer, Artur Engel, Emilia Kothe und Luisa Kothe Goldmedaillen im Jahrgang sammeln. (SZ)

Ergebnisse

Damen Gesamtwertung 1. Hanna Reiß, 2. Hannah Söllner, 3. Zoe Gaschler

HerrenGesamtwertung 1. Tobias Schischma, 2. Gabriel Pyka, 3. Christian Henkel

Einzelergebnisse Damen

100 Meter Freistil : 1. Hanna Reiß, 2. Hannah Söllner, 3. Zoe Gaschler,

100 Meter Rücken: 1. Hanna Reiß, 2. Hannah Söllner, 3. Zoe Gaschler,

100 Meter Schmetterling: 1. Hanna Reiß, 2. Hannah Söllner, 3. Stefanie Weißenbach

100 Meter Brust: 1. Hannah Söllner, 2. Stefanie Weißenbach, 3. Romy Scherer Einzelergebnisse Herren

100 Meter Freistil: 1. Tobias Schischma, 2. Gabriel Pyka, 3. Christian Henkel

100 Meter Rücken: 1. Tobias Schischma, 2. Gabriel Pyka, 3. Christian Henkel

100 Meter Schmetterling: 1. Gabriel Pyka, 2. Thomas Gabelsberger

100 Meter Brust: 1. Tobias Schischma, 2. Markus Hemeter, 3. Gabriel Pyka

