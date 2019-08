vor 36 Min.

Harnischfeger wird überraschend deutsche Meisterin

Gabriela Harnischfeger aus Waldberg bei Bobingen holt sich überraschend die Deutsche Meiasterschaft in der Altersklasse. Warum sie selbst nicht damit gerechnet hat.

Waldberg Dieser Erfolg hat sie selbst wohl am meisten überrascht: Die Triathletin Gabriela Harnischfeger aus dem Bobinger Ortsteil Waldberg holte bei den deutschen Meisterschaften der Altersklassen in Beilngries über die olympische Distanz den Titel.

Denn die 54-jährige ehemalige Weltklasse-Triathletin schreibt gerade an einem Buch über ihren Sport, so dass ihr nicht viel Zeit zum Training blieb. Deshalb hat sie ihre Teilnahme bei der Weltmeisterschaft im September zurückgezogen. „Manchmal muss man Prioritäten setzen und sich den Fakten stellen“, so die Triathletin.

Aufregung vor dem Start

Doch weil sie für die deutsche Meisterschaft angemeldet war und die Anreise ins Altmühltal auch keine große logistische Herausforderung darstellte, ging sie an den Start. Kurz vor Beginn des Wettkampfs ging ihr Adrenalinspiegel aber rapide nach oben – nicht, weil die deutsche Meisterschaft sie nervös gemacht hätte, sondern weil ihr Fahrrad-Helm einen Riss hatte und sie nicht zum Start zugelassen wurde. „Ich bin mit dem Helm noch nie gestürzt, noch habe ich ihn häufig benutzt, aber offensichtlich handelte es sich um Materialermüdung“, so Gabriela Harnischfeger. Zum Glück konnte sie sich vor Ort einen neuen Helm kaufen, so dass einem Start nichts mehr im Wehe stand.

Klarer Vorsprung

Pünktlich um 13.05 Uhr stürzten sich die 150 Teilnehmerinnen in die Donau. Nach 26 Minuten hatte sie die 1,5 Kilometer hinter sich gebracht. Der Wechsel aufs Rad klappte ohne großen Zeitverlust und mit dem neuen Helm ging es auf die anspruchsvolle Strecke. Die knapp 400 Höhenmeter konnte sie sich auf der 40 Kilometer langen Strecke gut einteilen, doch bei einer Abfahrt ging es steil nach unten. „Mir war schon recht mulmig, als ich mit fast 70 Stundenkilometern von herabrasenden Athleten überholt wurde“, so Gabriela Harnischfeger. Nach einer Stunde und acht Minuten Fahrzeit ging es für sie auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke. „Es herrschte eine tolle Stimmung und ich war erstaunt, wie viele Menschen uns am Straßenrand anfeuerten“, berichtet die Triathletin, die 43 Minuten und 59 Sekunden für die Laufstrecke benötigte. Am Ende standen zwei Stunden und 22 Minuten für sie zu Buche, so dass sie mit einem Vorsprung von elf Minuten auf die Zweitplatzierte den Titel gewann. Gabriela Harnischfeger: „Das war ein tolles Ergebnis und so wurde ich zu meiner Überraschung deutsche Meisterin.“

Der Erfolg hat Gabiela Harnischfeger motiviert, noch an einem Wettkampf im November in Thailand an den Start zu gehen. Dabei will sie auch Bilder für ihr Buch machen. (SZ)

