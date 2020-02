vor 38 Min.

Harter Kampf bis zum Schluss

Königsbrunn tut sich mit Aichach recht schwer

Hart zu kämpfen hatten die Bezirksoberliga-Handballer des BHC Königsbrunn gegen den TSV Aichach in der Willi-Oppenländer-Halle. Sie erreichten nicht ganz den erhofften Erfolg und stehen jetzt auf Rang zehn der Tabelle.

Beiden Teams war klar, dass die Partie ein Vier-Punkte-Spiel war. Auf Aichacher Seite fehlten Stefan Breitsameter, Michael Kügle und Thomas Bauer, bei den Brunnstädtern musste man auf Alex Grobe und Mario Tschierse verzichten. Die Gäste fanden zuerst besser in die Partie. Lange lief die Heimsieben einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Dann kam die „Young and Old Connection“ ins Spiel. Gerry Schwarz entschärfte gleich zwei Strafwürfe, Tim Sailer und Simon Mörchen erzielten vorne zwei Anschlusstreffer, und Sven Bartsch glich in Folge zum 7:7 aus. Danach hatte Aichach einen 5:1-Lauf. Doch Königsbrunn hielt dagegen und ging nur mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabine.

Nach der Pause agierte die Heimmannschaft in Angriff und Abwehr präsenter und zielstrebiger. Der gut aufgelegte Patrick Böhm lenkte das Spiel konsequent und setzte seine Mitspieler und sich selbst gut ein. Böhm, Beier, Bartsch und Grobe waren die Torschützen, die den BHC zum ersten Mal in Führung brachten (17:16). Jetzt war es das enge und spannende Spiel, das alle erwartet hatten. Immer wieder wechselte die Führung. Plötzlich schlichen sich kurz vor Schluss wieder Fehler ins BHC-Angriffsspiel ein, und Aichach ging durch zwei Konter mit 24:21 in Führung. Vier Minuten vor Ende stellte der BHC nochmals sein Angriffsspiel um. Durch drei Tore in Folge und eine gute Abwehr gelang Königsbrunn noch ein 24:24. Die Königsbrunner Herren müssen jetzt das Positive aus dem Spiel mitnehmen und die starke Aufholjagd in den letzten vier Minuten im Kopf behalten. Am Sonntag geht es dann zum Tabellendritten nach Kissing. (SZ)

BHC Königsbrunn Die Könisgbrunner spielten mit Gerry Schwarz (38 Prozent), Robin Schneeberger (31 Prozent – beide im Tor), Tobias Böhm (1 Tor ), Sven Bartsch (1), Nico Bartsch (5+3), Philipp Herzog, Tim Sailer (4), Simon Mörchen (1), Matthias Grobe (2), Lukas Alber (2), Markus Steinbrecher, Florian Beier (1), Patrick Böhm (3) und Maxi Herzog.

