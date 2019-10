vor 28 Min.

Hochklassige Wettkämpfe in Serie

Alexander Leuchtle (vorne) tritt mit den Singoldschützen Großaitingen am kommenden Sonntag in der 2. Bundesliga Süd der Luftpistolenschützen zu Hause gegen die HSG München II und die „Bogenschützen“ Grund an.

Am kommenden Sonntag sind die besten Luftpistolenschützen der Region auf den heimischen Anlagen im Einsatz. In Großaitingen gastiert die 2. Bundesliga Süd, in Schwabegg und Reinhartshausen die Schwabenliga Nord

Von Manfred Stahl

Einiges geboten ist für die Freunde des Schießsports am kommenden Sonntag, 3. November, in der Region Schwabmünchen. Zu sehen gibt es hochklassige Wettkämpfe der Luftpistolenschützen in Serie. In Großaitingen findet ab 11 Uhr ein Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd statt, in Schwabegg und Reinhartshausen ab 10 Uhr jeweils ein Wettkampftag der Schwabenliga Nord.

2. Bundesliga Süd

Großaitingen Die Singoldschützen Großaitingen sind am Sonntag Gastgeber für vier Wettkämpfe der 2. Bundesliga Süd. Zweimal ist das Team um Alexander Leuchtle dabei selbst im Einsatz. Ab 11 Uhr treffen die Großaitinger (2:6 Punkte) auf die Bundesligareserve der HSG München (4:4 Punkte) und ab 16.15 Uhr geht es dann gegen die noch ungeschlagenen „Bogenschützen“ Grund (8:0 Punkte). Im Kampf um den angestrebten Klassenerhalt in der zweithöchsten deutschen Klasse brauchen die Großaitinger, bei denen am zweiten Wettkampftag der Youngster Tobias Gsöll ein vielversprechendes Debüt gab, mindestens zwei Punkte. Leichter zu holen sein dürften die im Auftaktmatch gegen die HSG München II. Zwischen den beiden Großaitinger Wettkämpfen schießt die SG Raisting gegen Grund (12.30 Uhr) und gegen HSG München II (14.45 Uhr).

Schwabenliga Nord

Schwabegg Zu einem Lokalderby kommt es in der Schwabenliga Nord der Luftpistolenschützen am Sonntag ab 10 Uhr in Schwabegg. Das Team des Gastgebers (6:2 Punkte) trifft dabei auf die Auerhahnschützen Reinhartshausen (4:4 Punkte). Nach dem Duell zwischen Zusamzell und Minderoffingen (11.30 Uhr) treffen die Auerhahnschützen Reinhartshausen dann ab 13.30 Uhr auf das schlecht gestartete Team aus Minderoffingen (2:6 Punkte), ehe Schwabegg zum Abschluss noch gegen den starken Aufsteiger Zusamzell (4:4 Punkte) antreten muss. Sowohl für Schwabegg als auch Reinhartshausen geht es darum, mindestens zwei Punkte zu holen. Im Derby dürfte die Tagesform entscheiden.

Reinhartshausen Da die eigene Schießanlage den Ansprüchen für einen Wettkampftag in der immerhin vierthöchsten deutschen Klasse nicht genügt, weicht der Aufsteiger Mittelstetten mit seinen Heimkämpfen in der Schwabenliga nach Reinhartshausen aus. Ab 10 Uhr trifft die Truppe um Horst Weigend (2:6 Punkte) auf das sieglose Schlusslicht SG 1869 Welden (0:8 Punkte). Zwei Punkte sind hier für die Mittelstetter fast schon Pflicht, denn am Nachmittag wartet ab 15 Uhr mit dem auf Platz zwei rangierenden Ex-Bayernligisten SV Ustersbach/Mödishofen (6:2 Punkte) eine ganz schwere Aufgabe auf die Mittelstetter. Zuvor kommt es in Reinhartshausen zu den Duellen Pfuhl – Ustersbach/Mödishofen (11.30 Uhr) und SG 1869 Welden – Pfuhl (13.30 Uhr).

