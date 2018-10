vor 21 Min.

Höchste Zeit für einen Wehringer Heimsieg Lokalsport

Nach dem verpassten Erfolg in Dinkelscherben sollen drei Punkte her

Von Hieronymus Schneider

Landkreis Der Feiertag beschert der Fußball-Kreisliga Augsburg am Mittwoch einen zusätzlichen Spieltag, sodass es eine englische Woche gibt. Die Schwabmünchner Bayernligareserve und der FC Königsbrunn, die sich aus der Abstiegszone herausgestrampelt haben, müssen beide in den Westen Augsburgs. Nach der starken Leistung gegen die SpVgg Westheim sollte die Elf von Marian Dischl auch auf der Leitershofer Alm bestehen können. Der FC Königsbrunn hatte am Sonntag spielfrei und kann einigermaßen erholt zur SpVgg Westheim reisen. Höchste Zeit für einen Heimsieg wird es für den FSV Wehringen gegen den Tabellenvierten TSV Haunstetten. Mit einer ähnlich starken Leistung wie beim unglücklich verpassten Sieg in Dinkelscherben sollten drei Punkte auf eigenem Platz möglich sein.

SpVgg Westheim – FC Königsbrunn (Mittwoch, 15 Uhr) Die Westheimer hinterließen bei der knappen 1:2-Niederlage bei der Schwabmünchner Bayernligareserve einen sehr starken Eindruck. Den verpassten Punktgewinn will sich der Tabellensechste nun gegen den FC Königsbrunn zurückholen. Das ist aus Sicht der Kobelkicker auch notwendig, denn die Königsbrunner sind ihnen mit zwei Punkten auf den Fersen. Für die Gäste spricht nicht nur, dass sie nach dem spielfreien Sonntag ausgeruhter sind, sondern auch die ansteigende Form der vergangenen Wochen. Und das Team von Trainer Christian Jaut hat keine Angst vor Mannschaften aus der oberen Tabellenregion. Das haben sie bei ihren Auswärtssiegen bei den Tabellenführern TSV Dinkelscherben und TSV Neusäß, sowie daheim gegen den FC Horgau, eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

TSV Leitershofen – TSV Schwabmünchen II (Mittwoch, 15 Uhr) Die Schwabmünchner Bayernligareserve hat nach drei Siegen in Folge ihren Spielrhythmus gefunden. Nach dem starken Auftritt beim 2:1 über die SpVgg Westheim gilt es nun, den Aufwärtstrend beim punktgleichen TSV Leitershofen fortzusetzen. Auf der Leitershofer Alm hängen die Trauben bekanntlich hoch, doch die heimstarken Platzherren gehen mit dem Dämpfer einer 1:3-Niederlage beim TSV Haun-stetten in diese Partie.

FSV Wehringen – TSV Haunstetten (Mittwoch, 15 Uhr) Trainer Reinhard Brachert ärgerte sich am Sonntag über den in den Schlussminuten noch vergeigten Sieg beim TSV Dinkelscherben. Mit der Leistung seines Teams konnte er jedoch hochzufrieden sein. Mit einer ähnlich guten Mannschaftsleistung braucht ihm auch vor dem Tabellenvierten aus der Augsburger Südvorstadt nicht bange zu sein. Drei Punkte sind dringend nötig, um vom Tabellenende wegzukommen. Immerhin konnten die Wehringer durch den Punktgewinn in Dinkelscherben wenigstens die Rote Laterne an den TSV Zusmarshausen abgeben. Mit Unterstützung ihrer Anhänger wird die Brachert-Truppe ihrem Gegner sicher einen heißen Tanz bescheren.

