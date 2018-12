12.12.2018

Höhen und Tiefen gegen die Günzburger Reserven Lokalsport

Die Männer des BHC Königsbrunn siegen klar und verteidigen die Tabellenführung. Die ersatzgeschwächten Frauen verlieren

Gegen die Reserve-Teams des VfL Günzburg mussten die Königsbrunner Handball-Mannschaften ran. Während die Herren ihr Spiel verdient mit 35:25 gewannen, mussten sich die Damen mit nur sechs Feldspielerinnen mit 28:39 geschlagen geben.

Die Brunnenstädter Männer starteten hoch motiviert in die Partie gegen den Perspektivkader aus Günzburg. Mit mehreren talentierten U21-Spielern und fünf Spielern aus dem Kader der Bundesliga A-Jugend-Mannschaft wollte das Team von Coach Tobias Hartmann den derzeitigen Tabellenführer aus Königsbrunn ärgern.

Das Spiel begann temporeich und Königsbrunn konnte sich innerhalb kürzester Zeit einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiteten. Der VfL versuchte, mit schnellen Querpässen Lücken in der Defensive des BHC zu reißen, und war damit auch teilweise erfolgreich. BHC-Torwart Robin Schneeberger schaffte es, viele gute Chancen der Gastgeber zu parieren, und war mit ein Grund dafür, dass Königsbrunn bis zum Time-out des VfL-Coaches in der 17. Minute mit 12:7 vorne lag. Nach kurzer Ansprache beider Trainer wurde das Spiel intensiver. Am Torabstand änderte sich aber nichts – es ging mit einem 17:12 für Königsbrunn in die Kabine.

Halbzeit zwei begann mit einer frühen Zeitstrafe gegen Pascal Krämer, die Königsbrunn souverän runter spielte und in der Günzburg II keine Chance hatte, den Rückstand aufzuholen. Mit 14 Spielern auf der Bank und der großartigen Unterstützungen der mitgereisten Fans auf der Tribüne wechselte Coach Michael Hiermeier dann nochmals frische Spieler ein, die dieses Spiel dann endgültig zugunsten des BHC entschieden.

Coach Hiermeier war an diesem Tag stolz auf sein Team, das sich kaum technische Fehler erlaubte und eine gute Wurfquote hatte. Am kommenden Samstag um 18.15 Uhr spielen die Herren in der heimischen Willi-Oppenländer-Halle ihr letztes Hinrundenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Friedberg.

BHC Königsbrunn Schneeberger, Poedtke, A. Grobe (2), Böhm (2), S. Bartsch (2), F. Eitzenberger (2), B. Eitzenberger (2), Petz (2), N. Bartsch (6+2), M. Grobe (3), Raab (1), Sailer (10) und Krämer (1).

Auch die BHC-Damen waren am Wochenende in Günzburg unterwegs, mussten sich aber aufgrund vieler Ausfälle mit 28:39 geschlagen geben. Mit sechs Feldspielerinnen und zwei Torfrauen traten die Brunnenstädterinnen an.

Königsbrunn agierte im Angriff zu harmlos und in der Abwehr zu inkonsequent, und so zog Günzburg innerhalb von acht Minuten mit sechs Toren davon. Die Gäste besannen sich dann aber auf ihre Qualitäten und holten Tor um Tor auf und überholten – zur allgemeinen Überraschung der Zuschauer – sogar die Günzburger um zeitweise drei Tore. Mit einem 16:15-Vorsprung für Königsbrunn ging es in die Pause.

Als das Schiedsrichtergespann die zweiten 30 Minuten anpfiff, nahm Günzburg sofort das Heft in die Hand und ließ dem BHCK keine Minute Verschnaufpause. Unerklärlich leichte Ballverluste aufseiten der Gäste nahm die Heimmannschaft dankend an, und so zogen sie Tor um Tor davon. Noch einmal so eine Aufholaktion zu starten wie in Durchgang eins war dem ersatzgeschwächten Team nicht mehr möglich. Und so verloren die Königsbrunner Damen, vielleicht um ein paar Tore zu hoch, am Ende verdient mit 28:39.

Nun gilt es schnell den Schalter wieder umzulegen. Denn am kommenden Samstag um 20 Uhr gibt der VfL Leipheim seine Visitenkarte in Königsbrunn ab. (SZ)

BHC Königsbrunn Wüst, Pribil, Pfahl (2), Schlegel (3), Müller (6), Schmidt (9/4), A. Echter, (2/1), R. Echter (6)

Themen Folgen