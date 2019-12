vor 39 Min.

Hoffen auf einen versöhnlichen Abschluss

Bobingens Männer müssen in der Bezirksoberliga nochmals ran und wollen Revanche

Zum verfrühten Auftakt der Rückrunde empfängt der TSV Bobingen am kommenden Samstag um 19.30 Uhr die HSG Lauingen-Wittislingen zum vorweihnachtlichen Schlagabtausch.

Während der Rest der Liga bereits die Beine hoch legen und die Weihnachtspause genießen darf, kommt es in der BOL Schwaben noch zu einem letzten Spiel im Jahr 2019.

In diesem wollen sich die Gastgeber für die 26:31-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. „Es ist eine Mannschaft auf unserem Niveau, gegen so einen Gegner wollen wir nicht zweimal in einer Saison verlieren“, kommentiert Jonas Vogt.

Auf den Abwehrchef des TSV wird am Wochenende eine große Verantwortung lasten, denn im Angriff kann sich Lauingen-Wittislingen auf Dennis Meitinger (5,4 Tore/Spiel), Christian Kinzler (5,3 Tore/Spiel) und Philipp Wenger (4,9 Tore/Spiel) verlassen. Diese kamen bereits im Hinspiel zusammen mit dem furios aufspielenden Michael Maier auf 23 der 31 Tore, zu viele, wenn es nach dem Abwehrchef der Gastgebers geht: „Wir müssen ihre individuelle Klasse im Eins gegen eins oder ihre Rückraumwürfe genauso wie ihr gutes Zusammenspiel mit dem Kreis im Auge haben. Da ist auch jeder eingewechselte Spieler gefragt, der sofort in seine Aufgabe finden muss, denn die Absprache muss passen, sonst fallen einfache Tore.“

Zum Abschluss des Jahres auf seine Gemütslage in Bezug auf das Handballjahr 2019 angesprochen, zeigt sich Vogt mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden: „Unsere Punktausbeute war vielleicht nicht immer optimal und wir hätten an manchen Stellen etwas besser machen können, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr. Wir haben alle Spielzeit und Erfahrung gesammelt und uns weiterentwickelt, etwas, was ein junges Team weiterbringt für das nächste Jahr.“

