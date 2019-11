01.11.2019

Hoffnung auf den ersten großen Erfolg

Schwabmünchens Landesliga-Damen wollen endlich einen Sieg feiern.

Kissing/ Schwabmünchen Mit gemischten Gefühlen treten die Schwabmünchner Landesliga-Handballerinnen am späten Samstagnachmittag die kurze Reise zum Derby nach Kissing an. Zum einen hoffen die Gelb-Blauen natürlich auf den ersten Sieg in der neuen Liga, auf der anderen Seite kämpfen die Schützlinge von Trainer Holger Hübenthal mit vielen Personalsorgen. Anpfiff in der Kissinger Paartalhalle ist um 17.30 Uhr.

Eigentlich hatte der Coach nach der schwierigen Vorbereitung mit einer Konsolidierung seines Kaders nach den ersten Saisonwochen kalkuliert, doch die gegenüber den Vorjahren deutlich intensiveren Ligaduelle hinterlassen bereits deutliche Spuren. „Jammern ist sicher nicht angesagt, wir müssen eben sehen wie wir gerade den Trainingsbetrieb in kleinen Gruppen möglichst gut zur Erholung und Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben nutzen können“, so die Devise des erfahrenen Trainers, der solche Situationen zur Genüge kennt.

Kämpferisch haben die Schwabmünchnerinnen in den bisherigen fünf Partien jeweils voll überzeugt, spielerisch muss das Team allerdings noch disziplinierter und stabiler werden, um wirklich siegfähig zu sein.

Mit dem Kissinger SC wartet eine ausgesprochen erfahrene Mannschaft auf die Gelb-Blauen, die nach einem Trainerwechsel in der Vorbereitung mit Anita Steiner jetzt auch eine entsprechende Übungsleiterin auf der Kommandobrücke hat. Die Paartalerinnen sind nach einem schwierigen Auftaktprogramm mit aktuell 4:6 Punkten durchaus im Soll und haben gegen den noch sieglosen Schwabmünchner Aufsteiger sicher beide Punkte fest eingeplant.

Die Gelb-Blauen ihrerseits wollen alles daran setzen, den Bock jetzt endlich umzustoßen und das so sehnlichst erwartete erste große Erfolgserlebnis in der Landesliga zu feiern.

Ein bisschen hoffen die Schwabmünchner Spielerinnen bei diesem Derby auch auf die Unterstützung einer möglichst großen Fankolonie in der Kissinger Paartalhalle. Eine kleine Handball-Fantour bietet sich an diesem Abend ja förmlich an, denn die Zeit reicht auf jeden Fall, um danach rechtzeitig zum Männerderby in Bobingen zu sein (Anpfiff 19.30 Uhr). (hüb)

