vor 26 Min.

Im Derby zurück auf die Erfolgsstraße

Das Hinspiel zwischen Schwabmünchen, am Ball Maximilian Hannappel, und dem TSV Landsberg – links Janick Reitz – endete am ersten Spieltag 2:2. Geht es nach Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo, gehen die Schwabmünchner heute als Sieger vom Platz.

Nach drei eher schwachen Auftritten in Folge will Schwabmünchen in Landsberg wieder alte Stärke zeigen und siegen. Dazu muss sich die Mannschaft aber deutlich steigern

Von Vanessa Bäumel

Schwabmünchen Mit dem Start der Rückrunde steht zuerst einmal das Derby gegen den TSV Landsberg für den TSV Schwabmünchen an. Um 14 Uhr wird die Partie von dem Unparteiischen Thomas Ehrnsperger angepfiffen.

Der TSV Landsberg hat als Aufsteiger keinen wirklich guten Start an den Tag gelegt. Aus den ersten sieben Spielen konnten die Landsberger lediglich vier Punkte einheimsen. Die Konsequenz der Verantwortlichen war ein Trainerwechsel. Somit übernahm Sven Kristin die Truppe, die zuvor von Hermann Rietzler trainiert wurde. Danach ging es für das Team rund um Spieler Sebastian Bonfert bergauf. Mittlerweile haben sie 24 Zähler auf ihrem Konto und stehen mit ihrem achten Platz im soliden oberen Mittelfeld. Letzte Woche mussten sie jedoch mit der Niederlage gegen den TSV 1860 München II einen Dämpfer hinnehmen.

„Nachdem Sven Kristin die Mannschaft übernommen hat, haben sie sowohl taktisch, als auch körperlich deutlich zugelegt“, so Schwabmünchen-Coach Paolo Maiolo. Maiolo ist sich über die Schwierigkeit der Aufgabe am Wochenende durchaus bewusst: „Allgemein ist Landsberg eine gute Mannschaft und hat mit Andreas Fülla und Sebastian Bonfert erfahrene Spieler im Kader. Auch der junge Stürmer Alessandro Mulas ist durchaus gefährlich.“

Die Schwabmünchner wollen auch in der Rückrunde ihren positiven Trend fortsetzen und das Konto, auf dem sich derzeit 30 Punkte befinden, weiter auffüllen. „Wie peilen natürlich einen Sieg an, gerade weil die letzten drei Spiele einen solchen nicht einfahren konnten. Dafür müssen wir aber wieder zu null spielen. Vorne sind wir immer für ein Tor gut, aber hinten müssen wir die Null halten“, fordert Maiolo.

Der TSV Schwabmünchen muss sich mit der Bilanz gegen die Landsberger nicht verstecken. In den letzten beiden Jahren konnten die Menkinger aus den vier Begegnungen zwei Siege, ein Unentschieden und lediglich eine Niederlage erreichen. Im Hinspiel konnte jedoch kein Sieger ausgemacht werden, da dieses mit 2:2 endete. „Landsberg hat sich im Gegensatz zum Hinspiel sehr gefestigt und es wird eine harte Nuss werden, die wir knacken müssen. Aber wenn wir fußballerisch nochmals zulegen und über unsere Leistungsgrenze gehen, rechne ich mir durchaus etwas aus“, so der TSV-Coach.

Verzichten muss Maiolo lediglich auf den verletzten Fatlum Talla, ansonsten kann er aus den Vollen seines Kaders schöpfen. Nicht mehr zum Kader zählen mittlerweile Nico Gröb und Adrian Schlosser, die beide den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen haben.

„Wir sind derzeit mental, als auch körperlich in einem Top-Zustand und in den letzten Spielen hat uns manchmal einfach das Glück gefehlt“, lobt Maiolo sein Team.

