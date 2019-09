vor 34 Min.

In Königsbrunn läuft es rund

Das Männerteam des BHC Königsbrunn (am Ball Benedikt Eitzenberger) ist in die Bezirksoberliga aufgestiegen, so dass es zu Lokalderbys gegen Schwabmünchen und Bobingen kommt. Am Sonntag steht der erste Spieltag an.

Beim BHC Königsbrunn ist fast alles im grünen Bereich. Die Herrenmannschaft ist in die Bezirksoberliga aufgestiegen und startet am Sonntag in die Saison.

Von Reinhold Radloff

Es läuft bei den Handballern des Beach-Handball-Clubs (BHC) Königsbrunn 09. Der Verein wächst, seit er nach der Trennung vom örtlichen TSV selbständig ist. Und sportlich geht es bergauf. Für die kommende Saison werden allgemein gute Ergebnisse erwartet. Was tut sich und was hat sich nun geändert?

Über 400 Mitglieder hat der Beach-Handball-Club Königsbrunn inzwischen, ein schönes Gelände mit Heim und erstaunliche sportliche Erfolge. Das absolute Highlight des Jahres war: Die männliche A-Jugend erkämpfte sich überraschend den Titel deutscher Beachhandball-Meister und schaffte außerdem den Aufstieg in die Bayernliga in der Halle.

Als sehr erfreulich bezeichnet die 2. Vorsitzende Gigi Haug auch den lang ersehnten Aufstieg der ersten Männermannschaft in die Bezirksoberliga. Dort erwartet das Team jetzt Lokalderbys mit dem TSV Schwabmünchen und dem TSV Bobingen.

Mittelfeldplatz ist das Saisonziel

Trainer des Teams ist seit Jahren Michael Hiermaier. Er führte seine Männer in der vergangenen Saison in die neue Liga, und das ziemlich souverän. Grund dafür waren einige Verstärkungen und ein guter Zusammenhalt. Für die Saison 2019/20 gab es kaum Neuzugänge, im Gegenteil: Während der ansonsten gut verlaufenen Vorbereitungen verletzten sich zwei wichtige Spieler, die erst in ein paar Wochen wieder voll einsteigen können. Dank des großen Kaders nennt Gigi Haug trotzdem als Saisonziel einen guten Mittelfeldplatz. „Nur um den Klassenerhalt zu spielen ist uns zu wenig.“ Die Erste startet am Sonntag bei der HSG Lauingen-Wittislingen (17 Uhr) in die Saison.

Da der Zulauf bei den Männern so gut ist, gibt es inzwischen drei Teams. Die zweite Mannschaft spielt in der Bezirksklasse, die dritte ist mehr eine Hobbytruppe.

Bei den Frauen sieht es nicht ganz so gut aus. Die erste Mannschaft ist nach einigen Problemen, Spielerabgängen und dadurch zu schwachem Kader abgestiegen und wird kommende Saison deshalb in der Bezirksliga spielen. Der neue Trainer Liviu Zamfirescu, ein ehemaliger rumänischer Spitzenathlet, freut sich, eine gute Truppe zu haben und strebt den direkten Wiederaufstieg an. Erfreulich für die Königsbrunner ist die Rückkehr der Spielerin Jaqueline Müller, die eine Saison beim TSV Schwabmünchen aktiv war. Wie erwartet, konnte die erste Frauenmannschaft auch gleich ihren Saisonauftakt gegen den Kissinger SC gewinnen, und zwar mit 28:20.

Bei den Damen gibt es nur eine weitere Mannschaft. Die Zweite spielt allerdings mehr hobbymäßig und aus Spaß an der Freud in der Bezirksklasse.

„Wir sind sehr zufrieden“

„Wir sind im Moment sehr zufrieden, wie es bei uns läuft“, so Gigi Haug, die sich auf die neue Saison freut. Denn: „Die tollen Erfolge im Beachhandball sind natürlich super. Neben der männlichen A-Jugend waren auch die männliche und weibliche B-Jugend sehr erfolgreich. Sie holten sich den Titel yayrischer Meister. Für uns ist aber die Hallenpunktrunde trotzdem erste Priorität.“

Der BHC hat im Jugendbereich, abgesehen von der weiblichen A-Jugend alle Altersklassen einfach oder doppelt besetzt am Start und blickt somit in eine gute Zukunft.

Themen folgen