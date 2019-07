vor 18 Min.

Jasmin Straßner holt den Titel

Königsbrunnerin bei den süddeutschen BMX-Meisterschaften erfolgreich. Am kommenden Wochenende steht das Heimrennen an, ehe es zur Weltmeisterschaft geht

Mit guten Ergebnissen kehrten die Königsbrunner BMX-Fahrer von den süddeutschen Meisterschaften zurück. Jasmin Straßner ließ dort die Konkurrenz hinter sich.

Bei der süddeutschen BMX-Meisterschaft im hessischen Weiterstadt trafen sich knapp 300 Sportler, um den Meister in den jeweiligen Klassen auszufahren. Mit dabei waren auch 13 Athleten das MAC Königsbrunn.

Matteo Weissbarth war der Einzige, der in der Klasse Beginners an den Start ging. Dafür legte er in gewohnter Manier mächtig los und fuhr in der Endwertung beider Tage mit Platz drei aufs Treppchen.

Bei den Cruiser-Damen holte sich Jasmin Straßner den Titel. Monika Stolz fuhr bei den Cruiser-Damen auf Platz fünf. In den Klassen unter acht Jahre konnten Emilia Straßner und Raphael Ortel den zweiten Platz einfahren.

Maximilian Straßner belegte am Ende beider Renntage den Gesamtplatz acht. Insgesamt 24 Sportler waren in seiner Klasse Boys 9/10 Jahre am Start. In einer der stärksten Klassen (Boys 11/12) gingen 35 Sportler an den Start, drei davon kommen vom MAC. Quirin Seifert konnte mit dem neunten Platz das beste Ergebnis abliefern. Felix Fließ erreichte den 19. Platz und Lennox Ortel Platz 27.

Dominik Benning, der bei den Männern von 17-29 Jahren am Start war, konnte sich als einer der jüngsten gut gegen die erfahrenen Athleten aus der Affäre ziehen, sodass am Ende Platz zwölf herauskam.

In der Klasse Boys 13/14 Jahre schafften alle drei MAC-Sportler eine Platzierung unter den ersten Zehn. Niklas Benning holte sich Platz sieben und Cedric Stolz Platz neun. Bastion Fließ landetet mit dem zehnten Platz nur knapp dahinter. Die Rennergebnisse zeigen, dass die BMX-Athleten das MAC Königsbrunn auf einem stabilen Level unterwegs sind und die Leistungskurve weiter nach oben zeigt.

Die nächsten Wochen werden sehr sportlich. Nach der deutschen Meisterschaft folgt das Heimrennen des MAC Königsbrunn am 13./14. Juli auf der BMX-Bahn am Ilsesee. Dort gehen am Samstag ab 10.30 Uhr beim Finale um die südbayerische ADAC-BMX-Meisterschaft Fahrer aus sämtlichen Klassen an den Start. Am Sonntag stehen dann um 10 Uhr beim siebten Lauf der BMX-Bayernliga die Rennen der Beginners und ab 10.30 Uhr die in der Lizenzklasse an. Am Samstagabend wird bei Wraps, Getränken und Musik gefeiert. Nach dem Heimrennen steht das größte sportliche Ereignis für 2019 an – die BMX-Weltmeisterschaft im belgischen Zolder. Auf dem Gelände der ehemaligen Formel-1-Rennstrecke werden rund 4000 BMX-Sportler aus der ganzen Welt dabei sein. Darunter auch acht Fahrer des MAC Königsbrunn, die für Deutschland an den Start gehen, um sich mit den besten der Welt in dieser actionreichen Sportart zu messen. (SZ)

