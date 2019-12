09.12.2019

Jenny Harß hält den Sieg fest

Die Torhüterin des EHC Königsbrunn zeigt gegen Waldkraiburg einmal mehr eine herausragende Leistung und ist der Garant für den überraschenden Sieg beim Tabellenführer

Von Horst Plate

Nur eine Woche nach dem überraschenden Auswärtssieg beim Tabellenzweiten TEV Miesbach gelang dem EHC Königsbrunn der nächste Coup. Mit 5:3 holen sich die Brunnenstädter bei dem bislang zu Hause unbesiegten EHC Waldkraiburg drei Punkte und wahren so die Chance auf den anvisierten sechsten Tabellenplatz.

Dabei musste EHC-Coach Waldemar Dietrich in Waldkraiburg berufsbedingt auf Moritz Lieb und Max Arnawa verzichten; Alexander Strehler fehlte aufgrund einer Erkrankung. Dafür absolvierte Neuzugang Anton Zimmer sein erstes Spiel für die Brunnenstädter.

Königsbrunn präsentierte sich von der ersten Minute an selbstbewusst und lieferte sich mit den Gastgebern einen Kampf auf Augenhöhe. In der vierten Spielminute belohnten sich die Brunnenstädter mit der frühen 1:0 Führung durch Jakub Srámek. Beide Mannschaften kamen immer wieder zu Torchancen, scheiterten aber im Abschluss. Vier Minuten vor der ersten Pause bestrafte Waldkraiburg einen Fehler der Königsbrunner, gleich zwei Stürmer der Gastgeber ließen Torfrau Jennifer Harß keine Chance und erzielten den sehenswerten Ausgleich zum 1:1. Mit dem leistungsgerechten Unentschieden ging es dann auch in die erste Drittelpause.

Im mittleren Spielabschnitt erhöhte Waldkraiburg die Schlagzahl, doch die Königsbrunner Defensive hielt dicht, und spätestens bei der herausragenden Torfrau Jennifer Harß war Ende für die Bemühungen der Gastgeber. Aber auch Königsbrunn erarbeitete sich einige Torchancen und suchte den Abschluss. Eine Minute vor Drittelende ging Waldkraiburg durch den Treffer von Josef Straka in Führung. Doch nur fünf Sekunden später zappelte ein kurios abgefälschter Schuss von Hayden Trupp im Tor der Gastgeber: Bis zur letzten Pause fielen aber keine Treffer mehr.

Auch im letzten Spielabschnitt lieferten sich beide Teams einen flotten und unterhaltsamen Fight, mit Vorteilen für Waldkraiburg. Den nächsten Treffer setzten aber die Brunnenstädter, die durch das Tor von Neuzugang Tim Bullnheimer in der 49. Spielminute mit 3:2 in Führung gingen. Die Zeit lief nun für Königsbrunn, die Gastgeber drängten auf den Ausgleich. In der 55. Spielminute hatte es Josef Straka in der Hand, den Ausgleich zu erzielen, als er plötzlich alleine vor dem Königsbrunner Tor auftauchte. Doch Torfrau Jenny Harß entschärfte seine klare Chance mit einem spektakulären Save. Zwei Minuten vor Abpfiff war sie jedoch chancenlos, als Waldkraiburg zum verdienten Ausgleich einnetzte. Doch nur eine Minute später hatte Dominic Auger die richtige Antwort auf dem Schläger, sein Treffer bedeutete die erneute Führung für die Brunnenstädter. Waldkraiburg war nun unter Zugzwang und nahm den Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Doch dieser Schuss ging nach hinten los, Königsbrunn eroberte sich den Puck und Tim Bullnheimer musste nur noch ins leere Tor einschießen. Mit seinem zweiten Treffer zum 5:3 sorgte er so für die endgültige Entscheidung.

Der EHC holt sich am Ende glücklich, aber nicht unverdient wichtige drei Punkte und bleibt vorerst weiter auf dem achten Platz. Dabei konnten in der sehr fair geführten Partie alle Neuzugänge überzeugen. Königsbrunn gewann aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer Torfrau Jennifer Harß in Topform, die vom 10. bis 14. Dezember beim Vier-Nationen-Turnier wieder für die deutsche Nationalmannschaft aktiv sein wird. Waldkraiburg verlor zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel, bleibt aber immer noch auf dem ersten Platz.

EHC-Coach Waldemar Dietrich freute sich am Ende über den Sieg, trat aber auch auf die Euphoriebremse: „Wir sind früh mit 1:0 in Führung gegangen, Waldkraiburg hat uns dann für unseren Wechselfehler mit dem 1:1 bestraft und ist dann später verdient mit 2:1 in Führung gegangen, Der schnelle Ausgleich war eher glücklich. Jenny hat uns lange im Spiel gehalten.“ Waldkraiburg habe zwar ein Chancenplus gehabt, ohne aber die Tore zu machen: „Am Ende gewann nicht die bessere Mannschaft, sondern die glücklichere. Meine Spieler haben bis zum Ende alles gegeben und nie aufgegeben.“

Tore 0:1 Srámek (Trupp, Maier) (4.), 1:1 Jeske (Rousek) (16.), 2:1 Straka (Rousek, Wagner) (39.), 2:2 Trupp (39.), 2:3 Bullnheimer (Trupp) (49.), 3:3 Rousek (Straka, Jeske) (58.), 3:4 Auger (Maier) (59.), 3:5 Bullnheimer (Srámek, Trupp) (60., „empty net goal“).

Strafminuten EHC Waldkraiburg 0; EHC Königsbrunn 2.

Zuschauer 602.

