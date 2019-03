vor 24 Min.

Jetzt Boden unter die Füße bekommen

Der SV Türkgücü Königsbrunn will nach zwei Niederlagen den Absturz in der Partie gegen die Augsburger Viktoria auffangen. Wer ist von den Verletzten an Bord?

Von Hieronymus Schneider

Den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga Süd musste der Aufsteiger SV Türkgücü Königsbrunn, der diesmal gegen Viktoria Augsburg ran muss, nach der erneuten Niederlage bei der Reserve des 1. FC Sonthofen abgeben.

Diesen begehrten Platz für die Aufstiegsrelegation hat der TV Bad Grönenbach mit einem 2:2 beim TV Erkheim erobert. Zwar ist der SV Türkgücü mit 38 Punkten noch gleichauf mit den Grönenbachern, doch die haben ein Spiel weniger. Ebenso wie der TV Erkheim, der ihnen auf Platz vier mit 35 Punkten im Nacken sitzt.

Mehmet Celik, der Teammanager von Türkgücü, hat nach dem enttäuschenden Spiel in Sonthofen den Aufstieg schon abgehakt. „Wir waren auf Wolke sieben und sind jetzt auf dem Boden der Tatsachen abgerutscht“, sagte er ernüchtert angesichts der Erkenntnis, dass der Ausfall von fünf Stammspielern eben doch nicht kompensiert werden konnte.

Die Personallage bessert sich für Spielertrainer Ajet Abazi zwar leicht, weil Mittelfeldspieler Oguzhan Karaduman und Stürmer Kerem Cakin wieder ins Team zurückkehren. An einen Einsatz der verletzten Abwehrstützen Michael Döhner und Co-Trainer Burak Tok ist aber noch nicht zu denken und Torjäger Murat Civek hat erst die Hälfte seiner Sperre von sechs Spielen abgesessen. Abazi weiß, dass derzeit die spielerische Leichtigkeit und Euphorie aus der Herbstrunde verloren gegangen ist. „Jetzt muss jeder einzelne die Ärmel hochkrempeln, sich in den Zweikämpfen steigern und bis zur letzten Minute kämpfen, um den Abwärtstrend zu beenden“, sagte der erfahrene Spielertrainer, der seinem Team sicher wieder selbst Stabilität im Mittelfeld verleihen wird. Die Verstärkung der Abwehr ist nach acht Gegentoren in zwei Spielen geboten. „Die Viktoria ist ein unangenehmer Gegner, die uns beim 0:0 im Hinspiel das Leben sehr schwer gemacht hat“, sagte Abazi. Damals hielt Torwart René Bissinger mit Glanzparaden den Punktgewinn fest. Aber auch die Augsburger Viktoria hat so ihre Probleme. Die letzten beiden Spiele vor der Winterpause und die ersten beiden danach wurden allesamt verloren. Nach dem 0:1 in Stätzling unterlag das Team von Trainer Andreas Jenik sogar daheim gegen den Aufsteiger FC Thalhofen glatt mit 0:3. Der Absturz auf Tabellenplatz acht war die Folge. Nun darf man sehr gespannt sein, wer von den beiden Nachbarvereinen wieder Boden unter die Füße bekommt.

Das Spiel des SV Türkgücü gegen Viktoria Augsburg findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Nebenfeld des Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadions statt. Schiedsrichter ist Florian Wernz.

Themen Folgen