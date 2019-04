00:05 Uhr

Jetzt kommen die Top-Gegner

Kann der SV Türkgücü Königsbrunn noch in den Kampf um Platz zwei eingreifen?

Von Hieronymus Schneider

Nach der Hälfte der Serie von vier Heimspielen steht der SV Türkgücü Königsbrunn auf Platz vier in der Fußball Bezirksliga Süd als Aufsteiger immer noch sehr gut da. Der Anschluss nach ganz oben wurde aber verpasst. Dazu wären anstatt der beiden Unentschieden gegen den FC Thalhofen und den FC Heimertingen zwei Heimsiege nötig gewesen. Diese waren greifbar nahe, aber gegen Thalhofen wurde der Matchball in Form eines Elfmeters vergeben und gegen Heimertingen fehlte trotz guter Chancen der ersehnte Torerfolg.

So konnten der TV Bad Grönenbach und der TV Erkheim vier Punkte Vorsprung auf Türkgücü herausholen und die Plätze zwei und drei besetzen. Mit einem Sieg am Sonntag könnte zumindest der Abstand zum TV Bad Grönenbach wieder auf einen Punkt verkürzt werden. Der TV Erkheim muss beim noch abstiegsbedrohten FC Wiggensbach antreten. Der bereits mit neun Punkten Vorsprung enteilte Tabellenführer VfB Durach dürfte im Heimspiel gegen den FC Thalhofen weniger gefährdet sein.

Der Königsbrunner Spielertrainer Ajet Abazi sagt: „Gegen diesen starken Gegner ergibt sich die Motivation meiner Mannschaft ganz von selbst. Wir können jetzt frei aufspielen. Der Druck liegt eher bei den Grönenbachern.“

Beim Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1, wobei beide Treffer per Elfmeter fielen. „Wir wollen an die guten Leistungen der letzten vier Spiele anknüpfen, die wir nicht verloren haben“, sagt Abazi und hofft auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr.

Der Aufsteiger hat eine sehr gute erste Saison in der Bezirksliga hingelegt und will in den verbleibenden vier Spielen nochmals Gas geben und möglichst weit oben in der Tabelle landen. Eine Woche später kommt der Tabellenführer aus Durach nach Königsbrunn.

Die angespannte Personallage bessert sich für Türkgücü nur leicht. Co-Trainer Burak Tok, der sich in der Vorbereitungsphase nach der Winterpause schwer am Sprunggelenk verletzt hatte, steht wieder im Kader. „Nach der langen Ausfallzeit wird die Fitness aber noch nicht für ein ganzes Spiel, sondern nur für einen Kurzeinsatz reichen“, sagt Chefcoach Abazi. Außerdem kehren Kaan Dogan und Damjan Canovic ins Team zurück.

Der TV Bad Grönenbach hat nach der Winterpause nur ein Spiel verloren. Diesen Ausrutscher gab es am Ostersamstag mit 2:5 beim FC Thalhofen. Zwei Tage später zeigte sich das Team von Trainer Salvatore Abate im Nachholspiel gegen den TSV Bobingen schon wieder bestens erholt und gewann souverän mit 3:0. Mit Igor Klein, Alexander Kühn und Denis Wassermann verfügen die Kurstädter über eine starke Angriffsreihe. Klein und Kühn haben schon je zwölf und Wassermann zehn Tore erzielt. Das sind genauso viele Tore wie das gesamte Türkgücü-Team in dieser Saison zustande brachte.

Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Tobias Kinberger von der SpVgg Kaufbeuren.

