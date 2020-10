vor 3 Min.

Judo-Training auf Feldwegen

Hannes Daxbacher ist froh, in diesen schwierigen Zeiten mit seiner Judo-Abteilung vom PSV Königsbrunn in der Eingangshalle der Königstherme untergekommen zu sein.

Wegen der Pandemie kann der Polizei-Sportverein Königsbrunn nicht auf dem Bepo-Gelände trainieren. Die Alternativen sind teilweise abenteuerlich

Von Reinhold Radloff

Das war ein herber Schlag: Aufgrund von Corona darf der Polizei-Sportverein Königsbrunn seit Mitte März nicht mehr auf dem Gelände und in den Hallen der Bereitschaftspolizei trainieren. Abenteuerlich waren teilweise die Wege, die begangen werden mussten, um den geliebten Sport trotz des Lockdowns und der Beschränkungen ausführen zu können.

Ganz klar, die Bereitschaftspolizei Königsbrunn ist in Zeiten von Corona systemrelevant. Wegen der Pandemie mussten aber besondere Vorkehrungen getroffen werden, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Also wurde beschlossen, keine Gäste mehr auf das Areal zu lassen. Das traf natürlich auch den Polizei-Sportverein (PSV) mit all seinen Abteilungen. Ein riesiges Problem, denn die Stadt Königsbrunn ist ohnehin nicht mit Hallen gesegnet und hat aufgrund von Umbau- und Sanierungsarbeiten derzeit noch weniger zur Verfügung.

Wohin also mit den Sportlern des Vereins? Zusammenrücken, sich gegenseitig helfen war und ist das Motto der Stunde. Hilfsbereit zeigte sich da unter anderem der TSV Königsbrunn, der zum Beispiel die Tischtennisabteilung bei sich trainieren ließ. TSV-Abteilungsleiter Petro Bannout hatte angeboten, die PSVler in ihrer Halle mittrainieren zu lassen. Für den PSV eine riesige Chance, mit der sie nicht gerechnet hatten. Im Juli durften die Tischtennisspieler in die Mittelschule Süd kommen und dort trainieren. Ein großer Vorteil dieser Lösung: Im Training der TSVler waren neue Spieler zum Durchwechseln und die beiden Vereine lernten sich besser kennen. Sogar zum Saison-Opening-Grillfest waren die PSVler eingeladen, als gehörten sie zum Verein. Unter dem Motto: „Also weiterhin den Kopf nicht hängen lassen, wir schaffen das zusammen“, motivierte Abteilungsleiter Petro Bannout vom TSV Königsbrunn seine Kollegin Katharina Fürst vom PSV Königsbrunn.

Auch andere Sparten des PSV mussten ausweichen: Badminton wird beim TSV Haunstetten gespielt, die Kinderturn- und Judogruppen kamen zum Beispiel in einigen Schulen unter, die Leichtathleten üben draußen, die Schützen pausieren vorläufig ganz.

„Die Stadt, der Landkreis und die Nachbarvereine haben uns in dieser schwierigen Situation sehr unbürokratisch und schnell geholfen. Dafür sind wir sehr dankbar“, betonte Hannes Daxbacher, Abteilungsleiter Judo und Trainer. Mit seinen Gruppen hat er eine ganz besondere Odyssee mit einem speziellen vorläufigen Höhepunkt hinter sich.

„Der Lockdown traf uns hart und mit ihm das Problem, nicht mehr bei der Bereitschaftspolizei trainieren zu dürfen. Da war schnelles Handeln und viel Kreativität gefragt“, erzählte der 52-jährige ehemalige Europameister. Von März bis Mai war ja gar kein Training erlaubt. „Danach begannen wir, im Freien auf Wiesen und Feldwegen zu trainieren, was aber auch einmal eine interessante Erfahrung war“, so Daxbacher, der viel Motivationsarbeit leisten musste, um die Mitglieder bei der Stange zu halten. „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Räume zu finden, damit wir auch bei schlechtem Wetter weitermachen können. Zeitweise stand zu befürchten, dass wir wegen der Corona-Probleme aufhören müssen.“ Doch die unermüdlichen Bemühungen waren immer wieder von Erfolg gekrönt. „Wir trainierten im Garten von Bauer Walter Schuler und danach in seiner Maschinenhalle. Schließlich kamen einige Gruppen im ehemaligen Hin-und-Mit-Möbelhaus unter. Die Bedingungen dort waren nicht perfekt, aber wir waren trotzdem froh, überhaupt etwas machen zu können.“

Eine vorläufige Endstation, mit der die Judoka sehr zufrieden sind, stellt derzeit die Eingangshalle der ehemaligen Königstherme dar. „Umkleiden gibt es zwar, aber duschen können wir nicht. Viel wichtiger ist uns aber, dass wir dort unsere Matten liegenlassen können, denn sie immer wieder wegräumen zu müssen, das raubt viel Zeit“, so Daxbacher, der nicht weiß, ob, wenn es jetzt immer noch kälter wird, der Raum auch irgendwie geheizt werden kann. „Auf jeden Fall sind wir Max Semmlinger und der Stadt sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit gut klappt und wir den Raum haben“, betonte der Trainer.

Trainieren unter Corona-Bedingungen, das ist speziell für Judoka mit ihrer körperlich notwendigen Nähe ohnehin eine Herausforderung. „Noch dürfen wir mit Anfassen und ohne Mundschutz trainieren. Wie es weitergeht, weiß ich nicht“, so Daxbacher, der erklärt, dass es in diesen Zeiten keine Wettkämpfe und Gürtelprüfungen gibt. „Es ist schwierig, momentan alle bei der Stange zu halten. Dafür haben wir viele Gespräche geführt, viele Motivationsmails verschickt und viel Verantwortungsgefühl mit besonderen Maßnahmen gezeigt. Es ist uns gelungen, keine Mitgliederverluste hinnehmen zu müssen, ja sogar neue Mitglieder aufnehmen zu können. Das freut uns sehr.“

Trotzdem: Für diese Woche setzte der Übungsleiter erst einmal das Training aus. „Die stark gestiegenen Corona-Zahlen veranlassten mich dazu. Ich möchte nicht, dass durch uns das Virus verbreitet wird.“

Der Vizepräsident des Polizei-Sportvereins, Jürgen Hoffmann, fürchtet weiter steigende Pandemiezahlen und demnächst eine Reduzierung der Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten. „Auch wenn es schmerzlich für die Vereine ist, wir müssen jetzt uns und andere schützen.“

